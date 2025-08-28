Lexson neemt distributie Filippa K in Benelux op zich

Distributeur Lexson heeft de distributie- en verkooprechten van Filippa K voor de Benelux verworven. Vanaf 1 september vertegenwoordigt het in Princenhage gevestigde bedrijf de dames- en herencollecties van het Zweedse label. Daarmee zet Lexson een volgende stap in de ambitie om verder te groeien in het hoogsegment van de mode.

“Filippa K is een van de meest gerespecteerde namen binnen de internationale modewereld. Het is al decennialang hét high-end merk voor premium basics en ligt wereldwijd bij écht goede winkels. Voor Lexson is dit de grootste verovering ooit en daarmee een gigantische sprong vooruit”, aldus oprichter Maarten Janse in een persbericht.

Volgens Janse past het merk naadloos bij de positionering van de distributeur. “Filippa K is precies het kaliber waar Lexson naartoe wil groeien: krachtig, stijlvol en met internationale allure. Alleen al omdat klanten straks niet meer naar Parijs hoeven, maar gewoon in Princenhage kunnen inkopen.”

Filippa K, opgericht in 1993 in Stockholm, staat bekend om zijn minimalistische, tijdloze ontwerpen die comfort en functionaliteit combineren met stijl. Het label wordt gezien als een pionier van de Scandinavische esthetiek en is internationaal vertegenwoordigd bij premium retailers.