Lichte omzetgroei voor Abercrombie & Fitch in FY2019

Abercrombie & Fitch Co. heeft zijn financiële verwachtingen in fiscaal 2019 overtroffen als gevolg van een sterke winst en omzet in het vierde kwartaal. Het Amerikaanse moederbedrijf van de labels Abercrombie & Fitch en Hollister, realiseerde in het jaar een omzet van 3,62 miljard dollar (3,25 miljard euro), wat neerkomt op een lichte groei van 1 procent bij constante wisselkoersen.

In de laatste drie maanden steeg de omzet met 1 procent naar 1,18 miljard dollar (1,06 miljard euro). Deze groei werd voornamelijk aangedreven door goede resultaten bij het Abercrombie & Fitch-merk, waar de omzet met 8 procent steeg naar 474 miljoen dollar (426 miljoen euro). Dat is de hoogste groei bij het merk sinds 2015, aldus het bedrijf.

Abercrombie & Fitch ondergaat momenteel een transformatie om de financiële resultaten op te drijven en te voldoen aan de wensen van consument. Het bedrijf sloot al veertig vestigingen en enkele flagshipstores, verkleinde het winkeloppervlak van een aantal winkels en moderniseerde het winkelconcept onder andere met meer licht.

“Recente resultaten weerspiegelen de aanzienlijke vooruitgang die we hebben geboekt dankzij onze langetermijn-initiatieven, waarbij 2019 het tweede opeenvolgende jaar van groei in de transformatiefase,” verklaart CEO Fran Horowitz in het jaarverslag. “In de afgelopen twee jaar hebben we 157 nieuwe winkelconcepten gelanceerd, het winkeloppervlak met 6 procent verkleind, de rationalisatie van onze flagshipstores versneld en lokale klant- en productgerichte teams in de EMEA- en APAC-regio’s geïntroduceerd. We hebben de basis gelegd en blijven vertrouwen in onze langetermijnvisie en de internationale mogelijkheden,” aldus Horowitz.

De omzet van het Abercrombie & Fitch-label groeide in het jaar met 3 procent naar 1,46 miljard dollar (1,31 miljard euro). Het merk Hollister noteerde een omzet van 2,16 miljard dollar (1,94 miljard euro), wat neerkomt op een lichte groei van 1 procent. Het bedrijf als geheel realiseerde in thuismarkt de Verenigde Staten een omzetstijging van 3 procent naar 2,41 miljard dollar (2,16 miljard euro). In de andere markten zag het bedrijf zijn omzet echter met 4 procent dalen naar 1,21 miljard dollar (1,09 miljard euro).

Het operationeel inkomen van het bedrijf daalde van 127,4 miljoen dollar (114,4 miljoen euro) naar 70,1 miljoen dollar (63,0 miljoen euro) als gevolg van kosten omtrent het sluiten van enkele flagshipstores en negatieve wisselkoerseffecten.

Voor het huidige boekjaar 2020 verwacht Abercrombie & Fitch Co. een negatieve financiële invloed van COVID-19, wat naar verwachting zal leiden tot een lichte omzetgroei van 2 procent.

Beeld: Abercrombie & Fitch Media Gallery