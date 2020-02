Lichte omzetgroei voor Ralph Lauren in Q3

Ralph Lauren Corporation rapporteert over het derde kwartaal van fiscaal 2020 een omzet van 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro). Dat komt neer op een groei van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, blijkt uit de op dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

De operationele inkomsten groeiden in het kwartaal met 16 procent, aldus Ralph Lauren.

“We blijven sterke vooruitgang boeken met ons Next Great Chapter-plan, met resultaten in het derde kwartaal die onze algemene verwachtingen overtreffen, inclusief betere inkomsten, operationele marges en een dubbelcijferige EPS-groei,” verklaart Patrice Louvet, voorzitter en CEO van Ralph Lauren, in het verslag. “Tijdens het belangrijke vakantieseizoen hebben onze teams consequent al onze strategische prioriteiten uitgevoerd, waardoor we het merk kunnen verbeteren en onze klanten op elk punt kunnen bedienen,” aldus Louvet.

De gemiddelde omzet vanuit retailactiviteiten groeide met 6 procent. Ralph Lauren rapporteerde de grootste groei in Europa en Azië, waar de omzet respectievelijk met 3 en 5 procent steeg. De omzetgroei in Azië werd wel afgeremd door zwakkere prestaties in het instabiele Hong Kong, aldus het bedrijf. In Noord-Amerika spreekt Ralph Lauren van een “lichte groei”.

Voor het volledige boekjaar verwacht Ralph Lauren uit te komen op een omzetgroei van tussen de 2 en 3 procent, gedrukt door negatieve wisselkoerseffecten.

Beeld: Ralph Lauren