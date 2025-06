Lichte stijging consumentenvertrouwen in juni, maar nog steeds laag

Na maandenlange daling is het vertrouwen van consumenten in juni 2025 licht verbeterd. Dat meldt het CBS.

Het consumentenvertrouwen steeg van min 37 in mei naar min 36 in juni. Met min 36 ligt het vertrouwen nog altijd ruim onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 10). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en zakte in september en oktober 2022 naar het dieptepunt (min 59).

Consumenten zijn in juni iets minder negatief over de economie dan een maand eerder. De deelindicator voor het economisch klimaat ging van min 61 in mei naar min 58 in juni. Zowel de verwachtingen voor het komende jaar als de terugblik op het afgelopen jaar verbeterden licht.

Koopbereidheid blijft laag

De koopbereidheid bleef in juni onveranderd op min 21. Consumenten waren iets minder negatief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden, maar het oordeel over de afgelopen twaalf maanden bleef even negatief. De timing voor grote aankopen vonden ze nog steeds ongunstig.