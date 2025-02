Lingeriegroep Van de Velde noteert lichte omzet- en winstdaling in boekjaar 2024

De Belgische lingeriegroep Van de Velde ziet de omzet en de netto groepswinst lichtelijk dalen in het financiële jaar 2024. De onderneming had een langzame start door een ‘moeilijk voorjaar voor de hele modesector’, maar zag in de tweede helft de resultaten iets verbeteren, zo meldt CEO Karel Verlinde in het jaarverslag.

Het moederbedrijf van de merken Marie Jo, Primadonna, Sarda, Lincherie en Rigby & Peller, noteert een omzet van 205,8 miljoen euro, wat gelijk staat aan een daling van drie procent op vergelijkbare basis.

De verkopen in de wholesalestroom houdt de groei van het bedrijf tegen. Hier wordt een omzetdaling van 7,1 procent genoteerd. Verlinde meldt dat de omzet in de eerste helft negatief werd beïnvloed door ‘een significante terugval in swimwear verkopen’. In de tweede helft van 2024 was een ‘geleidelijke verbetering’ te zien dankzij ‘een gerichte strategie om de beschikbaarheid van onze merken gecontroleerd te versterken in grotere stadscentra, via samenwerkingen met premium department stores’. De B2B-omzet bedraagt 152,6 miljoen euro.

De rechtstreekse verkoop aan consumenten zit in de lift. Van de Velde groeit hier met 11,3 procent naar 53,1 miljoen euro omzet. Deze groei wordt aangedreven door de digitale verkoopkanalen. Van de Velde rolde dit jaar tevens zijn digitale strategie uit naar nieuwe markten en platformen, waardoor het de transitie van de fysieke winkelpunten kon compenseren, zo staat in het verslag.

Resultaten Van de Velde lopen terug, maar ziet verbetering in tweede halfjaar 2024

De geconsolideerde ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) bedraagt 50,2 miljoen euro, tegen 56,6 miljoen euro in 2023. Dit markeert een daling van 9,8 procent die wordt toegeschreven aan een omzetdaling, gecombineerd met doelbewuste extra marketinginvesteringen en stijgende loonkosten als gevolg van inflatie, zo verklaart de CEO. Onderaan de streep houdt Van de Velde een groepswinst over van 32 miljoen euro, zo’n 1,6 miljoen euro minder dan vorig jaar.

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden, kijkt Verlinde met vertrouwen naar boekjaar 2025: “De sterke marktpositie van onze merken Primadonna en Marie Jo in de Benelux en Duitsland, gecombineerd met een groeiende fysieke en digitale aanwezigheid vormen een solide basis voor de toekomst.” De CEO benadrukt dat het merk Sarda sinds de rebranding in september 2024 meer consumenten trekt dan met Andres Sarda. Het Spaanse lingeriemerk moest na de rebranding een ‘next-gen versie’ worden – het moest naar een ‘gedurfde en nog sexier toekomst’ toe gaan.