Lingeriegroep Van de Velde zag nettowinst dalen met 30,6 procent in boekjaar 2020

De Belgische lingeriegroep van de Velde heeft in het boekjaar 2020 een flinke klap gehad. De omzet daalde met 22,6 procent naar 152,3 miljoen euro. De nettowinst van het bedrijf daalde met 30,6 procent naar 14,7 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

Van de Velde schrijft in het jaarverslag dat het bedrijf, net zoals veel andere bedrijven, in 2020 is geraakt door de gevolgen van de pandemie. Het bedrijf schrijft dat in de eerste jaarhelft de focus lag op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, het garanderen van de bedrijfscontinuïteit en de financiële gezondheid. In de tweede jaarhelft lag de focus op het herstel na de eerste lockdownperiode, zo is te lezen in het verslag. Daarnaast heeft Van de Velde gefocust op lange termijn initiatieven zoals het investeren in het digitale platform, het uitbreiden van de services voor retailpartners en het sluiten van niet winstgevende winkelpunten. Zo zijn er in het boekjaar zes winkels gesloten - drie in de Verenigde Staten, twee in Denemarken en één in Duitsland.

Omzetdaling van 22,1 procent voor Van de Velde in boekjaar 2020

De vergelijkbare omzet nam in het wholesale segment van het bedrijf met 14,6 procent af. In het eigen winkelnetwerk van Van de Velde nam de omzet met 36,6 procent af mede door de winkelsluitingen in diverse landen waarin de groep actief is. Van de Velde meldt dat winkels met een ‘meer landelijke locatie’ duidelijk beter presteren dan deze in shoppingcenters en drukke toeristische winkelstraten.

Van de Velde heeft drie eigen merken: PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. Met deze merken werkt de groep samen met 3600 onafhankelijke lingerieboetieks wereldwijd. De groep focust zich voornamelijk op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Daarnaast heeft Van de Velde twee eigen retailmerken: Rigby & Peller en Lincherie.