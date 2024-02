Lingeriegroep Van de Velde ziet omzet en winst dalen in 2023 door traag herstel winkelverkeer

De Belgische lingeriegroep Van de Velde ziet zijn omzet en winst in het jaar 2023 teruglopen. Van de Velde noteerde in het eerste halfjaar nog een groeiende omzet, maar kreeg in het tweede halfjaar te maken met een ‘traag herstel van het winkelverkeer’, zo maakt de lingeriegroep bekend in het jaarverslag.

Van de Velde schrijft een omzet van 89,6 miljoen euro in de boeken voor het tweede halfjaar van 2023. De omzet ligt 4,6 procent onder het niveau van een jaar eerder. Met deze cijfers eindigt Van de Velde op een gerapporteerde omzet van 211,3 miljoen euro in boekjaar 2023, wat gelijk staat aan een kleine daling van 0,2 procent.

De lingeriegroep ziet de verkopen in het wholesale-segment krimpen met 3,2 procent. In de cosumentenstroom noteert Van de Velde daarentegen een dubbelcijferige groei van 11,5 procent. De omzet bedraagt hier 48 miljoen euro. De groei schrijft het bedrijf toe aan de ‘succesvolle implementatie van de optichannel strategie ondersteund door aanhoudende marketinginspanningen’.

Financieel resultaat Van de Velde verbetert met ruim één miljoen euro

De gerapporteerde ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) bedraagt in 2023 zo’n 26,7 procent van de omzet en bedraagt 56,1 miljoen euro. De ebitda staat gelijk aan een daling van 3,7 procent. “Deze sterke ebitda kwam tot stand door de positieve prijsimpact in combinatie met goede kostenbeheersing. Dit zonder te besparen op de essentiële marketinginspanningen, in een moeilijke economische omgeving onderhevig aan volume- en inflatiedruk”, aldus Van de Velde in het jaarrapport.

De lingeriegroep ziet zijn nettowinst teruglopen naar 33,6 miljoen euro, tegenover 36,8 miljoen euro vorig jaar. Van de Velde weet zijn financieel resultaat in 2023 met ruim één miljoen euro te verbeteren. Zo bedraagt het financiële resultaat min 300.000 euro, terwijl dat in 2022 nog min 1,3 miljoen euro was. Het verschil is verklaarbaar door de omrekeningen van de wisselkoersen en de verkregen rente op de liquide middelen, aldus Van de Velde.

Van de Velde doet rebranding voor lingeriemerk Andres Sarda

Van de Velde blijft in 2024 investeren in het uitbouwen van een ‘complementair merkenportfolio en logistieke ondersteuning’, met focus op lange termijn. Zo heeft de lingeriegroep het merk Andres Sarda de afgelopen periode onder de loep genomen en gaat het het merk herpositioneren in 2024. “Sinds de creatie van Andres Sarda in 1962 is het merk visionair en staat het bekend om zijn baanbrekende designs. Dankzij een vernieuwde en versterkte strategie komt het DNA nog meer tot leven. Het merk richt zich tot een doelgroep die op zoek is naar easy-to-wear lingerie die een fashion statement Maakt.” Met de herpositionering wordt ook de naam van het merk veranderd naar Sarda, waarvan de officiële lancering plaatsvindt in de tweede helft van 2024.