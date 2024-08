Lingeriemerk Andrés Sardà wordt Sarda

Een rebranding voor lingeriemerk Andrés Sardà. Het merk gaat vanaf vandaag verder als Sarda, zo meldt een woordvoerder van het merk.

Het Spaanse lingeriemerk is opgericht in 1962 door de gelijknamige oprichter. Door de rebranding naar Sarda moet nu een ‘next-gen versie’ ontstaan. Het merk moet hierdoor naar een ‘gedurfde en nog sexier toekomst’ toe gaan. Dit doet het merk onder begeleiding van Nuria Sarda (dochter van en creatief directeur) en de Belgische Van de Velde Groep. Van de Velde is de eigenaar van het merk.

"De visie van mijn vader Andres Sarda is nog steeds voelbaar in elk item van deze collectie. Sarda was in 1962 al baanbrekend en is dat nu meer dan ooit. Tijdens de inspiratiefase hebben we ons echt gericht op wat vrouwen willen dragen - nog voordat ze het zich realiseren. We willen dat ze hun idee van lingerie herdefiniëren en Sarda gebruiken om zichzelf te laten zien zoals ze zijn. Unapologetically,” aldus Nuria Sarda.

Sarda heeft in de Benelux 110 verkooppunten. Prijzen voor bh’s liggen tussen de 75 en 120 euro, ondergoed tussen de 30 en 55 euro.