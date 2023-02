Lingeriemerk Pavo Couture Intimates sleept maximale bedrag crowdfunding binnen

Met nog 24 dagen op de teller behaalt lingeriemerk Pavo Couture Intimates het maximale bedrag van 80.000 euro binnen met haar crowdfund-campagne, zo is te lezen op de website van CrowdAboutNow.

Met het bedrag wil Elise van Twillert, oprichter van het lingeriemerk, onder andere haar collectie uitbreiden en een eigen winkel openen in Amsterdam. En die winkel komt er. Gisteren liet Twillert via Instagram weten een aanbetaling voor de winkel te moeten doen. Eerder vertelde de oprichter in een interview met FashionUnited dat er een grote vraag is naar een fysieke winkel door haar klanten, nadat ze diverse sample sales en pop-up stores organiseerde in de winkelstraat.

Daarnaast plant Twillert om haar collectie uit te breiden. “Denk aan meer variatie in de sets en een exclusieve Pavo-lijn. Maar ook aan een swim, night, en loungewear-collectie om een grotere doelgroep aan te spreken”, aldus de oprichter destijds in het interview.

Pavo Couture Intimates is opgericht in 2018 en lanceerde in 2020, nadat ze haar master afrondde. Haar droom was om een eigen lingerielijn te realiseren. Haar eerste collectie kocht ze in met haar eigen spaargeld. Pavo Couture richt zich op de hoger opgeleide, sportieve dertig plus vrouw.