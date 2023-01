Lingeriemerk Pavo Couture Intimates wil uitbreiden, behaalt eerste mijlpaal crowdfunding

Het in 2020 opgerichte lingeriemerk Pavo Couture Intimates startte een crowdfunding via CrowdAboutNow en behaalde al snel de eerste mijlpaal van 40.000 euro. Elise van Twillert, oprichter van het lingeriemerk, startte de crowdfunding om te groeien. Haar plannen zijn onder andere het uitbreiden van haar collectie en het openen van een eigen winkel in Amsterdam.

“Ik wil groeien en hoe leuk is het om dat met je eigen publiek te doen”, vertelt Twillert telefonisch aan FashionUnited. “Vaste klanten en mensen die graag bestellen zijn de mensen die investeren. Je komt op een andere manier met ze in contact. Op deze manier geld binnenhalen is toch leuker dan het bij de bank halen.” Met nog ruim veertig dagen op de teller, staat het binnengehaalde bedrag al op ruim 50.300 euro. Twillert had nooit verwacht de mijlpaal van 40.000 euro zo snel te behalen. “Toen de de campagne live ging, vroeg ik me nog af of het wel wat zou worden. Ik was bang. Maar uiteindelijk ging het heel hard.”

Pavo Couture is opgericht tijdens een studieproject in 2018 en lanceerde in 2020, nadat Twillert haar master afrondde. “Mijn droom was om een eigen lingerielijn te hebben. Ik heb geen achtergrond in de mode, maar wel marketing gestudeerd. Ik was best handig en bouwde mijn eigen website”, vertelt Twillert. Zo begon ze haar eerst collectie, die ze met haar eigen spaargeld inkocht, te verkopen. “Met de winst kocht ik nieuwe setjes in en zo is het balletje gaan rollen.” Pavo Couture is op dit moment te koop via de eigen website, Zalando en Otrium. Daarnaast werkt het lingeriemerk samen met wholesalepartners.

Pavo Couture Intimates wil stap maken naar fysieke retail

De plannen van Twillert zijn groots: een winkel openen in Amsterdam, de collectie uitbreiden met swim-, lounge-, en nightwear, internationaal groeien en investeren in (internationale) marketing campagnes. De afgelopen jaren liet Twillert, Pavo Couture al eens proeven van de fysieke retail. Ze organiseerde diverse sample sales en verscheen met verschillende pop-up stores al eens in de winkelstraat. “De reacties in de winkel waren zo positief en het gaf zo’n kick.” Twillert ziet een grote vraag naar een fysieke winkel door haar klanten. Op de website van CrowdAboutNow liet ze al weten een locatie op het oog te hebben in de 9 straatjes in Amsterdam. “Ik moet binnenkort een beslissing maken of die ruimte het gaat worden. Ik vind het belangrijk dat mijn kantoor en winkel in hetzelfde pand zitten en daar zijn we nu voor aan het kijken. Wanneer de winkel precies komt, durf ik niet te zeggen. Het staat in ieder geval op de agenda”, aldus de oprichter.

Een ander doel dat Twillert stelt: het uitbreiden van haar collectie. Op dit moment biedt Pavo Couture alleen lingerie aan. “De eerste stap is het uitbreiden van de duurzame lingeriecollectie. Denk aan meer variatie in de sets en een exclusieve Pavo-lijn. Als we genoeg binnenhalen, willen we ook swim-, night-, en loungewear introduceren om een grotere doelgroep aan te spreken." Pavo Couture richt zich op de hoger opgeleide, sportieve, dertig plus vrouw. Naast het openen van een winkel en het uitbreiden van de collectie, wil Twillert internationaal groeien. “Maar laat ik me eerst focussen op Nederland en België. Dat zijn nu de grote afzetmarkten.”