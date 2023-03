Lingeriemerk Savara Intimates wordt overgenomen door ondernemer Michelle Jamoneau, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Jamoneau is de oprichter en eigenaar van swimwearmerk Bandini.

Savara Intimates is in 2019 opgericht door Eva van Schijndel. Savara Intimates richt zich op comfortabele en zo duurzaam mogelijke bh’s. “In de lingeriemarkt was er weinig aandacht voor duurzaamheid of de schommelingen van cupmaat van vrouwen door hormonen, puberteit of gewicht. Ik droomde ervan om een bedrijf te starten met een positieve impact op de wereld, waarin ik iets moois kon creëren,” aldus Van Schijndel in het bericht. “Met verstelbare bandjes en flexibele stoffen kunnen maatschommelingen makkelijker worden opgevangen. Hierdoor kunnen vrouwen langer hun bh op een goede manier blijven dragen.”

Van Schijndel is naast het lingeriemerk ook nog actief in het internationale team van het Rode Kruis. Hierdoor moet ze regelmatig naar het buitenland, wat niet langer meer te combineren valt met Savara Intimates. “Ik vind het belangrijk dat Savara wordt voortgezet. Daarom ben ik op zoek gegaan naar iemand om het bedrijf over te nemen. Via een gemeenschappelijke kennis kwamen Michelle en ik met elkaar in contact. Michelle heeft ervaring in de branche en staat volledig achter de missie en visie van Savara.” Een compleet afscheid zal het niet zijn, Van Schijndel blijft bij Savara betrokken in een adviserende rol, aldus het persbericht.