Lingeriemerk Soft Revolt haalt een kleine 1 miljoen euro vers kapitaal op

Lingeriemerk Soft Revolt van Nederlandse bodem heeft vers kapitaal opgehaald. Eerder dit jaar voltooide het al succesvol een crowdfunding voor 300.000, maar nu komt er nog 800.000 aan vers kapitaal bij, zo blijkt uit een persbericht.

De nieuwe investering is gedaan door durfkapitaalfonds Borski Fund. Dit fonds richt zich op financiering voor vrouwelijke ondernemers. Het kersverse kapitaal zal ingezet worden om de footprint van de beha’s verder te verkleinen en het team uit te breiden. Soft Revolt geeft in het bericht aan dat de footprint op dit moment al klein is: de bralettes worden gemaakt met een 3D-breitechniek waardoor ze uit één geheel bestaan en er nauwelijks restmateriaal ontstaat bij de productie. Het merk streeft echter naar ‘de beha met de allerkleinste footprint ter wereld’.

Soft Revolt heeft een bralette ontwikkeld zonder beugel die ook vollere cups voldoende steun biedt. Op dit moment bestaat het assortiment uit twee varianten, een derde is in de maak. Sinds kort biedt Soft Revolt ook bijpassende broekjes.