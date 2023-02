Lingeriewereld B.V. failliet verklaard

Lingeriewereld B.V. is op 15 februari failliet verklaard door de rechtbank in Midden-Nederland, zo staat vermeldt op faillissementsdossier.nl. Mevrouw K. van de Peppel van Sturkenboom Advocaten is aangesteld als curator.

Het faillissement is door Lingeriewereld B.V. aangevraagd, zo meldt een woordvoerder van Sturkenboom Advocaten. De website van het bedrijf is vooralsnog nog live.

Lingeriewereld verkoopt lingerie- en ondergoed van merken als After Eden, Conturelle, Felina, Lisca en Triumph, Sloggi en Ten Cate. Ook verkoopt het badkleding en nachtmode.

FashionUnited heeft contact opgenomen met de curator voor aanvullende informatie en is nog in afwachting van een reactie. Dit artikel wordt op basis hiervan eventueel later nog bijgewerkt.