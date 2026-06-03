Live shopping platform Tilt haalt 26 miljoen dollar op met Vinted Ventures
Start-up Tilt, een e-commerceplatform gespecialiseerd in live shopping en live veilingen, maakt op LinkedIn een cruciale stap bekend: een financieringsronde van 26 miljoen dollar. De financiering is bedoeld voor de versnelling van technologische innovaties. Centraal in deze aankondiging staat de belangrijke en strategische deelname van Vinted Ventures.
Vinted Ventures is de eerste investeerder uit de re-commercesector die Tilt ondersteunt. Met deze investering geeft de financiële tak van het tweedehandsplatform een essentiële goedkeuring aan deze nieuwe visie op live verkoop.
De samenwerking tussen Tilt en Vinted Ventures is geen toeval, maar het resultaat van een diepgaande synergie binnen de sector. Waar Vinted de wereldwijde tweedehandsmarkt asynchroon heeft gestructureerd en toegankelijk gemaakt, streeft Tilt naar een vergelijkbare transformatie, maar dan in realtime via video.
In een bericht op LinkedIn benadrukt Abhi Thanendran, medeoprichter en CEO van Tilt, de kracht van deze alliantie: “Wat Vinted heeft gedaan voor de tweedehandsmarkt, doen wij voor live verkoop. De steun van Vinted Ventures, onze eerste strategische investeerder uit de re-commercesector, is de duidelijkste bevestiging dat de toekomst van de markt precies hier ligt.”
Andere investeerders, waaronder Balderton Capital, Earlybird en Seedcamp, namen ook deel aan deze ronde, zo meldt Business Insider.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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