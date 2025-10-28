Live shoppingplatform Whatnot haalt 225 miljoen dollar aan financiering op

Whatnot, een live shoppingplatform actief in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa, haalt 225 miljoen dollar op in een Series F-financieringsronde. De waardering van het bedrijf komt hiermee op 11,5 miljard dollar.

De ronde staat onder leiding van DST Global en CapitalG. De financiering trekt nieuwe investeerders aan, waaronder Sequoia Capital en Alkeon Capital, naast terugkerende partijen als Greycroft en Andreessen Horowitz.

Whatnot gebruikt de financiering voor strategische investeringen in nieuwe functies en een doorontwikkeld beleid. Daarnaast versnelt het bedrijf de internationale uitbreiding, het aantrekken van talent en de marketing.

Met deze laatste ronde komt de totale financiering van Whatnot op circa 968 miljoen dollar. Het bedrijf start een openbaar bod, waarbij huidige investeerders de mogelijkheid krijgen om voor maximaal 126 miljoen dollar aan aandelen te kopen.

Het nieuws volgt op de aanzienlijke groei van Whatnot sinds de oprichting in 2019. In een persbericht meldt het bedrijf een maandelijks klantenbehoud van meer dan 80 procent. De bruto handelswaarde voor 2025 overschrijdt nu al de zes miljard dollar, meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Na de lancering in de Verenigde Staten, waar het naar verluidt de ‘snelst groeiende marktplaats’ in de regio is, breidde Whatnot uit naar Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

De groei getuigt van de toenemende vraag naar live shopping-ervaringen. Volgens medeoprichter en CEO Grant LaFontaine wordt dit ‘de nieuwe norm in retail’.

“Deze financiering vertegenwoordigt zowel de overtuiging van investeerders als het vertrouwen van consumenten in onze visie op de toekomst van live commerce,” voegde LaFontaine toe. “Met dit kapitaal creëren we meer mogelijkheden om verkopers te helpen winstgevende bedrijven op te bouwen vanuit hun passies en om kopers over de hele wereld te inspireren.”