Livera en Drop & Loop slaan handen ineen voor textielinzameling en -recycling

Lingerieketen Livera gaat textiel inzamelen en recyclen in samenwerking met Drop & Loop, zo maakt Livera bekend in een persbericht.

Er worden zes winkels voorzien van een Drop & Loop-inzamelpunt. Consumenten die oud textiel inleveren, krijgen een kortingsbon van tien procent voor de volgende aankoop bij de het lingeriemerk. De deelnemende winkels zijn de vestigingen in Hoog Catharijne Utrecht, Arnhem Kronenburg, Uden, Oud-Beijerland, Groningen Centrum en Barneveld.

Het ingeleverde textiel wordt vervolgens gesorteerd door het sorteercentrum van Drop & Loop. “Hier vindt de selectie tussen herdraagbaar textiel en niet-herdraagbaar textiel plaats. Ongeveer de helft van wat wordt ingeleverd, is geschikt voor hergebruik, terwijl de andere helft wordt gerecycled. Dat tweede deel ondergaat een transformatieproces, waarbij het wordt omgezet in vezels en geweven tot gloednieuwe materialen”, aldus Drop & Loop in het persbericht.

Nu de nieuwe UPV-wetgeving voor de deur staat, zal dit hoogstwaarschijnlijk niet het laatste initiatief zijn.