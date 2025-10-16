Lloyd-moederbedrijf Arklyz neemt Gabor over

Arklyz AG neemt de Duitse schoenenaanbieder Gabor over.

De Zwitserse bedrijfsgroep Arklyz, waartoe ook de retailers The Athlete’s Foot en Asphaltgold en schoenenmerk Lloyd behoren, heeft een bindende overeenkomst getekend voor de overname van Gabor Shoes GmbH, inclusief alle operationele dochterondernemingen. Dat meldt Gabor donderdag. Over de financiële details van de overname is niets bekendgemaakt.

“Deze overname is een belangrijke mijlpaal voor Arklyz op weg naar wereldwijd marktleiderschap in het premium schoenensegment”, aldus Arklyz-CEO Param Singh. “De bewezen productexpertise en gevestigde merkidentiteit van Gabor, in combinatie met de wereldwijde capaciteiten van Arklyz, creëren een sterke basis voor toekomstige bedrijfsgroei.”

Internationale aanwezigheid versterken

De overname moet de internationale aanwezigheid van Gabor, dat al in meer dan 60 landen actief is, versterken en de digitale en direct-to-consumer-kanalen uitbreiden. Daarnaast is het doel om operationele synergieën te creëren op het gebied van sourcing, design en brand management.

Gabor blijft ook na de overname opereren als een zelfstandig merk onder de leiding van de huidige managementstructuur. Dit waarborgt de continuïteit van de operationele activiteiten en het behoud van de merkidentiteit.

“De fusie met Arklyz opent spannende nieuwe mogelijkheden voor Gabor”, aldus Gabor-CEO Stefan Blöchinger. “We kijken uit naar een nauwe samenwerking, terwijl we trouw blijven aan onze toewijding aan kwaliteit, comfort en uitmuntend design.”

De afronding van de overname is afhankelijk van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en andere gebruikelijke voorwaarden.