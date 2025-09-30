Loewe groeide met negen procent in het laatste boekjaar van Jonathan Anderson

Madrid – Het Spaanse Loewe heeft de jaarrekening van zijn belangrijkste moedermaatschappij, Loewe SA, voor het boekjaar 2024 gepresenteerd. Het modehuis uit Madrid, eigendom van het Franse LVMH, sloot het boekjaar af met een recordomzet. De winst daalde echter aanzienlijk. Met deze financiële resultaten sluit het merk het tijdperk onder de creatieve leiding van de Brit Jonathan Anderson af.

Volgens de jaarrekening die bij het Spaanse handelsregister is gedeponeerd en waarover de financiële media Expansión en Cinco Días berichtten, sloot Loewe het boekjaar 2024 af met een totale omzet van 885,2 miljoen euro. Dit is een stijging van 9,17 procent ten opzichte van de omzet van 810,8 miljoen euro in 2023. Een positief resultaat, maar het toont wel een duidelijke vertraging in de omzetgroei. Dit volgt op een groei van 29,48 procent in het voorgaande jaar, vergeleken met de 626,2 miljoen euro omzet in 2022.

Wat de winstgevendheid betreft, sloot het bedrijf het boekjaar 2024 af met een nettowinst van 157 miljoen euro. Dit is een daling van 24,26 procent ten opzichte van de winst van 207,3 miljoen euro in 2023. In dat jaar was de winstgevendheid aanzienlijk verbeterd, met een stijging van de nettowinst van 62,59 procent tot 127,5 miljoen euro. Vergeleken met 2022 is de winst in 2024 echter nog steeds 23,14 procent hoger.

Sterke groei in de Verenigde Staten

Een nadere blik op de prestaties per verkoopkanaal laat zien dat de fysieke retail van Loewe de belangrijkste inkomstenbron blijft, met een totale omzet van 866,7 miljoen euro (een stijging van 9,8 procent). De overige inkomsten kwamen uit de groothandel (129 miljoen euro) en online verkoop (21,3 miljoen euro). Daarnaast ontving het bedrijf 18,5 miljoen euro aan dividenden uit vier dochterondernemingen. Deze dividenden zijn afkomstig van Manufacturas Loewe (8,3 miljoen euro), Manufacturas Loewe Italia (1,4 miljoen euro), Loewe Hermanos (8 miljoen euro) en Loewe Australia (0,74 miljoen euro).

Per markt bleef de EMEA-regio de belangrijkste afzetmarkt met een omzet van 246,8 miljoen euro (een stijging van 18,7 procent). De overige omzet kwam uit Azië (193 miljoen euro, een daling van 13,8 procent), Japan (172,9 miljoen euro, een stijging van 27,6 procent) en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten steeg de omzet explosief tot 85 miljoen euro, een toename van 31,2 procent. Dit toont het aanzienlijke groeipotentieel van het merk in de Amerikaanse markt.

Herlancering onder leiding van Jack McCollough en Lazaro Hernandez

Na het afsluiten van het boekjaar 2024 werd de langverwachte en veelbesproken wissel aan de creatieve top van Loewe officieel. De Brit Jonathan Anderson kondigde op 17 maart 2025 zijn vertrek aan. Anderson vertrok naar Dior, een ander groot modehuis binnen het Franse LVMH-concern. Zijn vertrek werd gevolgd door de benoeming van het ontwerpersduo Jack McCollough en Lazaro Hernandez, de oprichters van Proenza Schouler, als de nieuwe creatief directeuren van Loewe. Zij zullen een nieuw hoofdstuk voor het modehuis inluiden met hun langverwachte debuut tijdens de komende editie van de Parijse Modeweek.

In het kort: Loewe verhoogde zijn omzet in 2024 met 9,17 procent tot 885,2 miljoen euro, hoewel de groei vertraagde in vergelijking met het voorgaande jaar.

De nettowinst van Loewe daalde in 2024 met 24,26 procent tot 157 miljoen euro, ondanks de omzetgroei.

Aan het einde van het boekjaar verliet Jonathan Anderson zijn functie als creatief directeur bij Loewe om dezelfde rol bij Dior op zich te nemen. Hij werd vervangen door Jack McCollough en Lazaro Hernandez, de oprichters van Proenza Schouler.