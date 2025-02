Löffler realiseert volledig traceerbare toeleveringsketen voor langlaufcollectie

De Oostenrijkse sportkledingfabrikant Löffler werkt samen met het duurzame technologieplatform Retraced en heeft al voor meer dan 180 producten uit de nieuwe langlaufcollectie een volledig traceerbare toeleveringsketen gerealiseerd. Klanten kunnen eenvoudig de herkomst van een artikel bekijken door de QR-code op het productlabel te scannen.

Samenvatting Löffler, een Oostenrijkse sportkledingfabrikant, werkt samen met Retraced om de toeleveringsketen van meer dan 180 producten volledig traceerbaar te maken via QR-codes.

Dit initiatief, dat transparantie en duurzaamheid benadrukt, omvat 60 leveranciers en productiepartners en toont aan dat ook middelgrote bedrijven een transparante en duurzame aanpak kunnen realiseren.

Naast het gebruik van Retraced, behaalde Löffler ook de Oeko-Tex "Made in Green" certificering voor 19 producten, wat wijst op een sterke focus op duurzame en ethische productiemethoden.

Transparantie als prioriteit

Löffler werkt al drie jaar samen met het in Düsseldorf gevestigde technologiebedrijf Retraced om de eigen toeleveringsketens transparanter te maken. Na een eerste test met enkele producten in de winter van 2022, wist het bedrijf in de zomer van 2024 de volledige eerste productgroep – bestaande uit 81 artikelen – inzichtelijk te maken. Voor de wintercollectie van 2024/25 is nu de hele langlaufcollectie traceerbaar.

Inmiddels kunnen klanten de productieketen van meer dan 180 Löffler-artikelen volgen via Retraced. Het sportkledingmerk, dat in Oostenrijk nog steeds zelf stoffen voor de eigen collecties produceert, heeft hiervoor 60 leveranciers en productiepartners aan het platform gekoppeld. “Wij geloven dat transparantie een essentiële drijfveer is voor duurzaamheid,” zegt Otto Leodolter, directeur van Löffler. “We hebben onze productie altijd in eigen handen gehouden en kopen alles zelf in, van garen en labels tot ritsen. Dit garandeert hoge milieustandaarden en goede arbeidsomstandigheden, maar geeft ons ook diepgaand inzicht in onze toeleveringsketen, verder dan de standaard in de industrie.”

Oeko-Tex-certificering en duurzame productie

Löffler wil bewijzen dat ook middelgrote bedrijven transparantie en duurzaamheid in de toeleveringsketen kunnen realiseren. Het bedrijf heeft 260 medewerkers in dienst, zowel in Oostenrijk als in een eigen fabriek in Bulgarije, en produceert jaarlijks ongeveer 1,1 miljoen kledingstukken. In 2023 behaalde Löffler een omzet van 27 miljoen euro.

Naast Retraced werkt Löffler ook met de Oeko-Tex-certificering "Made in Green", waarbij eveneens een QR-code wordt gebruikt om de toeleveringsketen inzichtelijk te maken. Om deze certificering te krijgen, moeten alle gebruikte materialen voldoen aan de Oeko-Tex Standard 100 en moeten alle leveranciers gecertificeerd zijn volgens Oeko-Tex STeP. Inmiddels dragen 19 Löffler-producten dit duurzaamheidscertificaat.

“Het transparant maken van de toeleveringsketen brengt extra werk en hogere kosten met zich mee. Maar in een markt waar duurzaamheid op veel verschillende manieren wordt benaderd en consumenten door de complexiteit soms het overzicht verliezen, zien wij dit als een logische en noodzakelijke stap voor onze sector,” concludeert Leodolter.