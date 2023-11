Logistieke uitdagingen en trends in e-commerce: Vooruitzichten voor 2024

De zich steeds verder ontwikkelende e-commerce revolutie verandert de modedetailhandel en biedt consumenten ongekend gemak. Maar voor bedrijven die zich door deze dynamische omgeving manoeuvreren, gaat deze transformatie gepaard met een groot aantal logistieke uitdagingen, waardoor de fijne kneepjes van effectief logistiek management steeds belangrijker worden voor hun succes.

In 2023 wordt logistiek sterk beïnvloed door geopolitiek. Stijgende transportkosten, gekoppeld aan inflatie, hebben bedrijven ertoe aangezet om nieuwe strategieën toe te passen. Binnen dit kader wordt de weg geleid door het scherpzinnige marketinginzicht en de optimaliseringsmentaliteit van de meest vooruitstrevende modebedrijven. Onder hen zijn er die in logistiek en kostenoptimalisatie niet alleen een weg naar efficiëntie zien, maar ook een kans om over te stappen op duurzaamheid en verantwoorde praktijken.

Toename in productretouren en loyaliteitsinitiatieven

Op het gebied van e-commerce ervaringen zijn consumenten actief op zoek naar een soepel en op maat gemaakt traject, met flexibele leveringsopties, snelle en gratis verzending en eenvoudige retourprocessen. De snelle en succesvolle levering van producten speelt een cruciale rol in het behouden van klanten. Volgens Cubyn, een toonaangevende leverancier van e-fulfilment en e-commerce robotica in Frankrijk, beschouwt 96 procent van de consumenten de kwaliteit van de bezorging als een cruciale factor die hun beslissingen voor toekomstige aankopen beïnvloedt. Consumenten zijn ook gericht op innovaties die hun winkelervaring verbeteren, zoals mobiel winkelen of voice shopping.

Maar het zijn uiteindelijk deze methoden die impulsaankopen bevorderen, die bijdragen aan de groeiende trend in retourzendingen. In 2022 meldde Statista dat 20 procent van de Franse consumenten online bestelde kledingstukken retourneerde. Dit vormt een aanzienlijke logistieke uitdaging voor grote e-commercespelers, samen met de complexiteit van voorraadbeheer. Vooral in de modesector, waar gratis retourneren van producten gebruikelijk is. Of in ieder geval, vroeger veel werden aangeboden. Sinds 2022 zijn retailers in confectiekleding zoals Zara, H&M, Boohoo en Next begonnen met het in rekening brengen van kosten voor het retourneren van online gekochte artikelen. Zara, bijvoorbeeld, brengt nu 1,95 euro in mindering op het bedrag dat wordt terugbetaald voor het retourneren van een online besteld artikel. Zelfs de 90 miljard dollar kostende Chinese gigant Shein heeft retourkosten ingevoerd, hoewel het nog steeds gratis retourzendingen aanbiedt voor eerste aankopen.

Deze marketingbewuste bedrijven hebben de financiële en logistieke uitdaging van escalerende retourzendingen omgezet in een exclusieve kans om klantentrouw op te bouwen en te koesteren. Net als het Amazon Prime-model bieden modebedrijven hun VIP-klanten retouropties in de vorm van een lidmaatschap en belonen ze trouwe shoppers met een meer persoonlijke ervaring. Het effect van lidmaatschapsprogramma's heeft inderdaad bewezen dat ze niet alleen de loyaliteit van consumenten verhogen, maar ook hun gemiddelde uitgaven. Een studie van McKinsey and Co uit 2020 toonde aan dat shoppers die zich inschreven voor gratis loyaliteitsprogramma's 30 procent meer uitgaven dan niet-leden, en dat dit cijfer steeg tot 60 procent voor degenen die betaalden voor een lidmaatschap. Wellicht een indicatie van het succes van de toename in VIP-retourprogramma's, steeg het gemiddelde online winkelmandje voor Franse consumenten met 10,1 procent tot 68 euro in het eerste kwartaal van 2023, volgens Statista.

Maar wat bedrijven in 2023 ertoe aanzette om hun benadering van retourzendingen te heroverwegen, zijn niet alleen de voorraad-, logistieke of financiële kosten, maar eerder de toegenomen transportkosten, die een extra uitdaging vormen voor e-commerce platforms.

Illustratieve afbeelding van een logistieke faciliteitCredits: Inditex Media Gallery

Wanneer een stijging in transportkosten resulteert in een grotere beschikbaarheid van wegen

Voor e-commerce klanten is een snelle en nauwkeurige levering niet langer alleen een concurrentievoordeel, maar een fundamentele vereiste. De uitdaging om te zorgen voor tijdige leveringen en nauwkeurige orderverwerking is nog groter geworden, vooral tijdens piekseizoenen en promotionele periodes. Deze uitdaging wordt nog verergerd door een aanzienlijke stijging van de transportkosten sinds 2022, voornamelijk als gevolg van stijgende energie- en loonkosten. Deze opwaartse trend zal naar verwachting aanhouden tot eind 2023, waarbij het Nationaal Wegencomité een kosteninflatie van 8,8 procent voorspelt in Frankrijk, exclusief brandstof. Modebedrijven staan nu voor twee cruciale strategische keuzes: het optimaliseren van hun logistiek en supply chain management of het uitbesteden van hun logistiek.

Er speelt dit jaar echter nog een andere factor mee die deze trend tegenwerkt: de dalende kosten van de Europese wegen. De beschikbaarheid van de Europese wegen is in 2023 zelfs aanzienlijk toegenomen, wat leidt tot meer concurrentie tussen wegvervoerders en een aanzienlijke daling van de spotprijzen als gevolg daarvan. Volgens Transporeon is de capaciteitsindex in maart 2023 met 22,7 procent omhooggeschoten ten opzichte van maart 2022. Deze trend kan worden toegeschreven aan kleinere wegvervoerders die worden overgenomen door grotere bedrijven vanwege de financiële last van stijgende operationele kosten, zoals Transport Intelligence suggereert. Consolidatie komt helaas steeds vaker voor, met opmerkelijke recente gevallen als Rhenus Logistics' overname van het Kroatische Trans Integral en de Nederlandse Transport Maatschappij, evenals de overname van het Franse Transports Devoluy door Geodis. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen bedrijven profiteren van de toegenomen toegankelijkheid van de Europese wegen om de kosteneffectiviteit te verbeteren en uit te blinken in het steeds veranderende bezorglandschap door hun route-efficiëntie te optimaliseren.

AI inzetten voor logistieke optimalisatiemogelijkheden

Dankzij de mogelijkheid om voorspellende analyses uit te voeren, kan AI modebedrijven helpen bij het voorspellen van de vraag van klanten, het optimaliseren van voorraden en het efficiënt plannen van routes. Het softwarebedrijf Oracle voorziet een belangrijke verschuiving in de mode-industrie met de integratie van AI. Terwijl het stroomlijnen van de kosten bestaat uit het intelligent selecteren van vervoerders, kan AI's machine learning de historische prestaties van een leverancier nauwkeurig beoordelen en deze gegevens gebruiken om toekomstige betrouwbaarheid te voorspellen. In het huidige snelle bedrijfsklimaat, waarin tijdmanagement van het grootste belang is voor zowel e-commerce als traditionele bedrijven, kan AI voorspellen hoe groot de kans is dat een leverancier er niet in slaagt om bestellingen op tijd te leveren.

Factoren zoals weersvoorspellingen kunnen worden meegenomen om te anticiperen op potentiële gevolgen in de waardeketen van de industrie. Bijvoorbeeld het evalueren van de effecten van een dreigende droogte op de katoenproductie of hevige regenval op het wegverkeer. Dergelijke gegevens verbeteren de routeoptimalisatie voor logistiek door de kortste afstand tussen twee punten te bepalen en tegelijkertijd verkeersstoringen te vermijden. De integratie van AI-technologie in de toeleveringsketen maakt routeoptimalisatie ook mogelijk door chauffeurs weloverwogen beslissingen te laten nemen. Het helpt hen bijvoorbeeld om de meest efficiënte locaties voor tank- en lunchpauzes te ontdekken, wat leidt tot een kortere stopduur en een kleiner aantal stops op één werkdag. Dit resulteert in minimale brandstofkosten en meer transportefficiëntie en duurzaamheid.

Duurzame transportpartnerschappen verkennen in het streven naar efficiëntie

Wat is eigenlijk een betere strategie voor modebedrijven in 2023 dan het verkennen van duurzame partnerschappen in het streven naar logistieke efficiëntie? Samenwerkingsplatforms en partnerschappen floreren nu in de sector, waarbij gezamenlijke inspanningen tussen logistieke dienstverleners en e-commercebedrijven oplossingen bieden voor gedeelde opslag, geoptimaliseerd transport en multimodale leveringssystemen. Deze initiatieven verlagen niet alleen de kosten, maar stroomlijnen ook de activiteiten. Puma, H&M en Maersk werken bijvoorbeeld samen aan een duurzamere toeleveringsketen, met oplossingen voor de zichtbaarheid van de toeleveringsketen, transport met een kleinere impact en het opzetten van groene corridors.

Tijdens een lezing over net-zero op de 2023 Global Fashion Summit benadrukte Henriette Hallberg Thygesen, Chief Delivery Officer bij Maersk, dat de gemiddelde zeecontainer slechts voor 70 procent gevuld is. Dit, zoals aan de kaak gesteld door Franse vrachtwagenchauffeurs, is een gevolg van de toename van beloftes van bedrijven om binnen 24 uur te leveren, ongeacht de locatie van de klant. H&M onderneemt daarom actie door samen te werken met collega's die vanaf dezelfde locaties leveren om minder schepen te gebruiken, terwijl Puma het afgelopen jaar de vullingsgraad van zijn containers met 10 procent heeft verhoogd door samen te werken met zijn verkoopteam en dashboards te analyseren om de vraag naar producten beter te begrijpen. Bovendien heeft Puma, door de gemiddelde schoenendoos te verkleinen zodat er meer in een container past, in totaal minder containers verscheept. H&M bereikte een mijlpaal door 100 procent van de online pakketten in Nederland te verzenden met elektrische voertuigen via een samenwerkingsinitiatief met Volta Trucks en de fabrikant van elektrische motorfietsen Cake.

Of het nu gaat om het verhogen van de vullingsgraad van containers, het aanpassen van verpakkingen aan de juiste afmetingen of het omarmen van elektrische voertuigen, deze initiatieven laten zien dat ze willen voldoen aan de verwachtingen van de consument en tegelijkertijd willen inspelen op de dringende behoefte aan een meer milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde mode-industrie. Zoals industrie-experts al zeiden, vraagt het bereiken van een duurzame toekomst binnen de kledingsector om samenwerking binnen de toeleveringsketen en toewijding van het leiderschap op topniveau. Dit is een cruciaal moment, dat aanpassing vereist om te overleven en te groeien.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.