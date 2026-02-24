LolaLiza in handen van drie directieleden na management buy-out

Het Belgische vrouwenmodemerk LolaLiza is overgenomen door drie leden van het huidige directieteam. CEO Joachim Rubin, Chief Product & Marketing Officer Elodie Doret en Chief Commercial & Operations Officer Griet Sauvenay nemen het aandeelhouderschap over van de oprichtersfamilie Appelstein & Jeger, die het bedrijf 25 jaar in handen had.

Volgens het bedrijf past de management buy-out in een traject dat de voorbije jaren al werd ingezet, zo blijkt uit het persbericht. De drie nieuwe aandeelhouders maken sinds circa acht jaar deel uit van de directie en waren betrokken bij de strategische herpositionering van het merk, waaronder een aangepast productaanbod, veranderingen in sourcing en productie en de uitbreiding van internationale verkoopkanalen via wholesale en marketplaces.

Van familiebedrijf naar aandeelhouderschap

LolaLiza werd opgericht door twee broers en hun schoonbroer uit de families Appelstein en Jeger. Onder hun leiding groeide het label uit tot een Belgische moderetailer met activiteiten buiten de thuismarkt. Met de overdracht komt het aandeelhouderschap voor het eerst buiten de oprichtersfamilie te liggen, al blijft het management dat de afgelopen jaren het beleid bepaalde aan.

Het bedrijf realiseert volgens eigen cijfers een omzet van circa 115 miljoen euro en telt ongeveer 500 medewerkers. Het winkelnetwerk omvat 90 filialen in de Benelux en Frankrijk. Daarnaast verkoopt het merk online via een vernieuwd e-commerceplatform en via internationale partners in meer dan 25 landen, aldus het persbericht.

Geen strategische koerswijziging

Met de management buy-out verandert de strategische richting volgens het bedrijf niet. In België wil LolaLiza zijn retailnetwerk verder uitbouwen en de digitale kanalen optimaliseren. Internationaal blijft de focus liggen op een omnichannelmodel in samenwerking met externe partners.

De operatie markeert vooral een verschuiving in het aandeelhouderschap en formaliseert de rol van het huidige management in de verdere ontwikkeling van het merk.