Lolë neemt schoenenmerk Sanuk over van Deckers

Het Canadese bedrijf Lolë Brands heeft het schoenenmerk Sanuk overgenomen, voorheen een divisie van Deckers Brands. Financiële voorwaarden van de deal werden niet bekendgemaakt.

"Sanuk is iconisch vanwege zijn innovatieve geest en loyale fanbase. We zijn verheugd om het merk te verwelkomen in de Lolë-familie," aldus Todd Steele, CEO van Lolë.

Sanuk richt zich vooral op slippers, espadrilles en strandattributen. Naar eigen zeggen worden er veel innovatieve materialen gebruikt voor de collecties. Kenmerkend voor alle modellen is de 'Barefoot Un-technology'. Naar verluidt ondersteunt het de spieren in je voeten en kunnen schokken tijdens het lopen beter geabsorbeerd worden.

Naast het nieuws over de overname deelt Lolë in een persbericht dat Katie Pruitt, meer dan tien jaar in dienst bij Sanuk, is benoemd tot algemeen directeur van het overgenomen merk. Pruitt zal zich richten op het ontwikkelen van de merkstrategie en prioriteit geven aan direct-to-consumer en wholesale klanten.

Pruitt deelt: "Ik voel me vereerd om bij het team van Lolë Brands te komen. Samen zien we spannende kansen om Sanuks productaanbod te verbeteren, de markt te verstoren en merkliefde op te bouwen met onze groeiende community van Sanuk-fans."

Het bedrijf concludeert dat Sanuk onder de nieuwe eigenaar zal profiteren van een vernieuwde investering om verder te bouwen aan unieke, consumentgerichte producten en marketing waarmee het merk zich onderscheidt op de markt. Het bedrijf zal de komende maanden een nieuw kantoor openen in Los Angeles, Californië.