'Londen verliest designtalent': Nieuwe topvrouw British Fashion Council pleit voor 'reset'

Laura Weir, de nieuwe algemeen directeur van de British Fashion Council, bekleedt haar functie nu 77 dagen. Tijdens het zomerfeest van de BFC in Londen onthulde ze verschillende strategische updates. Deze updates zijn bedoeld om het "volgende Britse modetijdperk" te stimuleren en de mode-economie voor Britse ontwerpers nieuw leven in te blazen.

In haar toespraak in het Serpentine Pavilion zei Weir dat het "tijd is voor een reset". Ze erkende dat Londen designtalent verliest aan Parijs, Milaan en Berlijn. Dit komt door een gebrek aan infrastructuur om ontwerpers te ondersteunen bij het "maken, creëren, showen en, belangrijker nog, opschalen in dit land".

Weir: “Ik ben nog bezig met het vormgeven van mijn strategie. Mijn doel is om voort te bouwen op de sterke fundamenten van de BFC: ontwerpers centraal stellen, mentoring en zakelijke vaardigheden centraal stellen in ons aanbod en ervoor zorgen dat onze financieringsmodellen een langetermijneffect hebben op de Britse creatieve economie. Elk evenement en elke showcase die we organiseren, zal doelgericht en aantrekkelijk zijn. Het internationale werk van de BFC namens onze leden zal een nieuw tijdperk van culturele diplomatie na de Brexit markeren.

“Ik ben me ervan bewust dat de taak die voor me ligt Herculeaans is. Het revitaliseren van een duurzame mode-economie voor onze Britse ontwerpers in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd is een langetermijnmissie. Ik heb deze baan aangenomen omdat ik me bekommer om het creatieve en commerciële succes van de Britse mode. Ik zal niet rusten tot mijn ambtstermijn een positieve impact heeft gehad op de wereldwijde reputatie ervan.”

Een van die strategische updates is dat de BFC de kosten voor de London Fashion Week afschaft voor designerleden die fysiek aanwezig zijn in september. Ze gelooft dat de modeweek een "waardevol stuk nationaal intellectueel eigendom is en onze etalage voor hoe creatief Groot-Brittannië eruitziet". Voorheen moest een merk inschrijfgeld betalen om te worden opgenomen in het officiële LFW-programma. BFC-leden betalen jaarlijks tussen de 500 en 10.000 pond (omgerekend tussen de 577 en 11.546 euro).

De BFC verdubbelt ook haar investering in het gastenprogramma van de London Fashion Week. Hierdoor komen er meer internationale inkopers en pers naar Londen. Dit is een reactie op de vraag van ontwerpers, aldus Weir.

Ook komt er meer geld beschikbaar voor beurzen "om de volgende generatie ontwerpers te ondersteunen". Het BFC NewGen-programma wordt vanaf 2026 verder ontwikkeld, nadat de BFC een extra financiering voor drie jaar heeft gekregen.

Hoe Weir de Britse mode-economie nieuw leven in wil blazen

Weir: “In de afgelopen elf weken heb ik gesprekken gevoerd met regeringsvertegenwoordigers uit Hongkong, India en het Midden-Oosten. Wat me opvalt, is hoe deze grootmachten investeren in cultuur terwijl ze hun strategische posities op het wereldtoneel versterken. Sommigen ontmoeten mij om meer te weten te komen over de London Fashion Week en vervolgens investeren hun regeringen miljoenen ponden in het opzetten van hun eigen modeweek. Ze begrijpen dat investeringen in cultuur leiden tot commercieel en reputationeel succes van een land."

“Wij hebben dat allemaal in overvloed, we hebben het al jaren: de modeweek, de creativiteit, de ambitie. Toch verliezen we designtalent aan Parijs, Milaan en Berlijn. Niet vanwege een gebrek aan creativiteit, maar vanwege een gebrek aan infrastructuur om onze ontwerpers te ondersteunen bij het maken, creëren, showen en, belangrijker nog, opschalen in dit land. Ik heb het gevoel dat we sinds de Brexit en Covid hebben stilgestaan bij het creatieve Britse bezit dat letterlijk iedereen raakt.”

Weir kondigde ook de lancering aan van het BFC Fashion Assembly-proefproject. Dit is een initiatief voor creatief onderwijs, bedacht door Sarah Mower, de ambassadeur van de BFC voor opkomend talent. Hierbij gaan ontwerpers terug naar hun oude scholen in het hele Verenigd Koninkrijk, zodat jongeren buiten Londen zich in de toekomst in deze industrie kunnen zien.

Aan het einde van haar toespraak sprak Weir rechtstreeks retailers aan. Ze drong er bij hen op aan om meer dan alleen verkopers van Britse ontwerpers te worden, maar "strategische partners". Tegen ontwerpers zei ze dat ze hun zorgen heeft gehoord en dat ze de financieringskanalen en activiteiten van BFC opnieuw zal inrichten om hen te ondersteunen, niet alleen bij de lancering, maar ook bij het bereiken van een duurzame schaal.

“Mode gaat niet alleen over shows en kleding. Mode geeft ons een voorproefje van het volgende hoofdstuk van de maatschappij. Het is tijd om samen een nieuw verhaal te schrijven”, besloot Weir.