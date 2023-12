‘Lonen van winkelmedewerkers o.a. C&A, Zara, H&M bevroren’, FNV opent actielijn

Organisaties van winkelbedrijven willen geen nieuwe cao opstellen voor het winkelpersoneel, meldt de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). De lonen van een verscheidenheid aan winkelmedewerkers van bijvoorbeeld Zeeman, C&A, Zara en H&M zijn daarom bevroren. De FNV opent naar aanleiding van het besluit dinsdag een actielijn waar de getroffen medewerkers aan het woord worden gelaten.

Al enige tijd onderhandelen werkgevers over de cao van hun medewerkers, zonder succes. Volgens Vermeulen komt dit omdat de gele vakbonden, zoals De Unie en AVV, die volgens de FNV “nauwelijks of geen eisen stellen”, grotendeels gefinancierd zijn door de werkgevers zelf. Volgens Vermeulen schuiven deze vakbonden zich alleen bij een vergadering over een nieuwe cao aan, omdat zij financieel afhankelijk zijn van de werkgeversbijdrage.

De winkelmedewerkers kunnen dinsdag bellen met de FNV. In een persbericht wordt vermeld dat de FNV vooral wil weten wat de medewerkers vinden van dat hun loon bevroren blijft. Ook wil de FNV samen met de winkelmedewerkers in actie komen. Zij krijgen hierover meer informatie in een nieuwsbrief van de vakbond.

‘‘Winkelmedewerkers hebben alle reden om boos te zijn,” reageert vakbondsbestuurder Linda Vermeulen van de FNV op het nieuws. “Veel winkelmedewerkers hebben al jaren te maken met een bevroren loon.”

Dit artikel is geschreven door Susan Zijp.