Longchamp: Directeur Transformatie en MVO over duurzaamheid tussen traditie en transformatie

Het Franse luxemerk Longchamp trok de afgelopen maanden de aandacht met deels onconventionele duurzaamheidsinitiatieven. Een voorbeeld is de samenwerking met de Franse rederij Neoline, die een hypermodern zeilvrachtschip heeft gebouwd. Adrien Cassegrain, Directeur Transformatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en lid van de vierde generatie van de eigenaarsfamilie, legt in een interview uit wat dit inhoudt.

Luxemerken spreken vaak over vakmanschap en traditie, maar veel minder over duurzaamheid. Longchamp, opgericht in 1948 als fabrikant van lederwaren, biedt nu naast tassen ook ready-to-wear, schoenen en accessoires aan. Het is een van de weinige huizen in de branche die het onderwerp nu proactief aanpakt. Met de B Corp-certificering in 2026, de logistieke inzet van windaangedreven vrachtschepen afgelopen herfst en andere maatregelen, heeft het Franse familiebedrijf op een innovatieve manier de aandacht op zich gevestigd.

In het gesprek legt Cassegrain uit waarom duurzaamheid bij Longchamp lange tijd nauwelijks werd gecommuniceerd, hoewel onderwerpen als reparatie al decennialang worden toegepast. Hij legt ook uit waarom circulariteit in het luxesegment vaak complexer is dan het lijkt.

Longchamp is een van de weinige luxebedrijven die duurzaamheid in hun communicatie opnemen. Waarom is dit onderwerp zo ondervertegenwoordigd in het luxesegment?

Ik kan natuurlijk niet voor alle luxemerken spreken, maar wel voor Longchamp. Als bedrijf hechten we veel waarde aan de oprechtheid en bescheidenheid van onze communicatie. Wanneer we over iets communiceren, willen we er zeker van zijn dat onze uitspraken correct zijn. Dit geldt zowel voor de kwaliteit en het vakmanschap van onze producten als voor duurzaamheid en MVO-onderwerpen. Daarom zorgen we ervoor dat deze praktijken stevig verankerd en goed gedocumenteerd zijn voordat we erover spreken.

Er is nog een ander punt: duurzaamheid is onderdeel van ons DNA. Daarom hebben we er misschien niet aan gedacht dat het voor onze klanten interessant zou kunnen zijn. Voor ons is het vanzelfsprekend. Dat kan een reden zijn waarom we er niet zoveel over hebben gesproken.

Kunt u dat concreet maken?

Een goed voorbeeld is onze reparatieservice. We hebben al sinds de jaren vijftig een eigen werkplaats en bieden reparaties aan. Lange tijd hebben we dit niet actief gecommuniceerd, omdat het voor ons vanzelfsprekend is. Wie duurzame producten maakt en een langdurige klantrelatie nastreeft, moet ook in staat zijn om deze te repareren.

Pas recent hebben we ingezien dat dit helemaal niet gebruikelijk is in de branche. Daarom praten we er nu meer over, om transparant te maken welke eisen we stellen aan kwaliteit en de klantrelatie.

Vragen uw klanten naar deze onderwerpen?

Niet allemaal, maar een groeiend deel van onze klanten is erin geïnteresseerd. Voor velen is duurzaamheid nauw verbonden met kwaliteit. Vaak is het in de kern hetzelfde, alleen vanuit een ander perspectief bekeken.

Wanneer klanten over kwaliteit spreken, bedoelen ze niet alleen de levensduur van een product, maar ook hoe en onder welke omstandigheden het wordt gemaakt. Dat is precies wat uiteindelijk onder MVO valt.

U bent gecertificeerd als B Corporation. Waarom was dat belangrijk voor u?

Lange levensduur is altijd al onderdeel geweest van ons DNA, maar we realiseerden ons dat een lange levensduur alleen vandaag de dag niet meer volstaat. MVO betekent maatregelen systematisch vastleggen, documenteren en duidelijke verantwoordelijkheden creëren.

Ons doel was daarom om onze bestaande praktijken beter te structureren en deels verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd hadden we het gevoel dat we onze klanten hier meer over te vertellen hadden, maar dan wel op een solide basis.

We hebben verschillende certificeringen onderzocht en voor B Corp gekozen vanwege de holistische aanpak. Het hele bedrijf wordt gecertificeerd, over alle landen, locaties en functies heen: van productie en toeleveringsketen tot verkoop en communicatie. Voor ons was het cruciaal om een raamwerk te hebben dat alle aspecten van ons handelen op milieu- en sociaal gebied in kaart brengt en beoordeelt. Zo kunnen we garanderen dat onze uitspraken onderbouwd zijn en we geen ongefundeerde milieubeloftes doen.

Kunt u voorbeelden noemen van veranderingen die de certificering teweeg heeft gebracht?

De grootste veranderingen liggen in de organisatie. Ons doel was vooral om onze werkwijze beter te structureren en te documenteren, iets wat in een familiebedrijf van onze omvang niet overal vanzelfsprekend was.

Daarom hebben we een governancemodel opgezet dat de hoogste leidinggevenden direct betrekt. Een deel van de directie vergadert maandelijks over MVO-onderwerpen, georganiseerd door ons MVO-team, met deelname van onze CEO en de artistieke leiding. Daarnaast hebben we een wereldwijd netwerk van medewerkers opgezet die als contactpersonen in de teams fungeren. Zij geven feedback uit de markten, ondersteunen bij het verzamelen van data en helpen de implementatie van richtlijnen traceerbaar te maken.

Belangrijk voor ons was ook het versterken van de uitwisseling in beide richtingen: niet alleen eisen vanuit het hoofdkantoor, maar ook feedback uit de landen. We stellen gezamenlijk doelen, evalueren de voortgang en kijken bewust niet alleen naar wat beter kan, maar ook naar wat al goed werkt.

Dit heeft onze organisatie aanzienlijk veranderd, naar een nauwere integratie van wereldwijde aansturing en operationele uitvoering. Bovendien hebben we richtlijnen voor verantwoorde inkoop ontwikkeld en een uitgebreid milieubeleid met doelstellingen voor de CO2-voetafdruk opgesteld.

Hoe is de samenwerking met rederij Neoline tot stand gekomen?

Ik kan u niet meer precies vertellen wanneer dit project is begonnen. Het ontwikkelde zich lang voor de productie van het eerste schip. Door onze toezegging om een deel van onze producten met het vrachtschip te vervoeren, hebben we hen geholpen de financiering voor de bouw van het schip rond te krijgen. Het is dus al een hele tijd geleden. Neoline is een Frans bedrijf waarvan de havens zeer dicht bij ons hoofdmagazijn in Frankrijk liggen. Bovendien varen de schepen naar Philadelphia, wat toevallig ook in de buurt van ons hoofdmagazijn in de Verenigde Staten is. Dat is erg praktisch, omdat het ook het vrachtverkeer minimaliseert.

Welk aandeel heeft dit schip in de logistiek?

Vandaag de dag is dat aandeel nog vrij klein, want momenteel heeft Neoline maar één schip dat uitsluitend van Frankrijk naar de Verenigde Staten vaart. Het dekt dus maar een deel van onze activiteiten. Al onze dochterondernemingen en boetieks in Azië vallen niet onder deze samenwerking.

De reis van Frankrijk naar de Verenigde Staten duurt ongeveer vijftien dagen en de terugreis ook vijftien dagen. We kunnen dus maar één schip per maand gebruiken. Als het schip succesvol is, wil Neoline een tweede schip bouwen. Dat zou betekenen dat er elke twee weken een schip zou varen, waardoor we de vrachthoeveelheid naar de Verenigde Staten kunnen verdubbelen.

Kan dit type transport economisch concurreren met traditionele methoden?

Op dit moment kan ik dat nog niet precies zeggen. Transport is niet de belangrijkste factor voor de prijs van onze producten. De prijs wordt voornamelijk bepaald door de productie en de kwaliteit van de materialen. Bovendien gaat het bij logistiek meer om tijd dan om kosten. Als we producten naar de Verenigde Staten moeten verschepen vanwege tekorten of de levering van een nieuwe collectie, kunnen een paar dagen extra soms veel kosten. Ik denk dat de investering van Longchamp in deze methode meer gericht is op de transporttijd dan op de kosten van het transport.

Is dit schip sneller of langzamer?

Langzamer, omdat het verder naar het noorden moet varen dan een normaal vrachtschip om van gunstige winden gebruik te maken.

Welke maatregelen neemt u op het gebied van circulariteit? U noemde al reparaties. Biedt u ook tweedehands- of recyclingoplossingen aan?

Vandaag de dag bieden we ongeveer 95 procent van onze reparaties gratis aan. Dit hebben we vorig jaar ingevoerd in België, Luxemburg, Nederland en inmiddels ook in Duitsland, en we willen dit stapsgewijs uitbreiden in Europa. Reparaties zijn voor ons belangrijk omdat we hiermee betekenisvolle relaties met onze klanten willen opbouwen, gebaseerd op vertrouwen en die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Daarom zijn we bereid te investeren in onze reparaties. Bovendien is het voor ons eenvoudig, omdat we de ambachtelijke vaardigheden in huis hebben.

Wat tweedehands betreft: we zijn enkele maanden geleden in Frankrijk een tweedehandswinkel gestart met een Franse partner, die geïntegreerd is in onze website. Hier kunnen onze klanten producten kopen en verkopen, en hebben wij de mogelijkheid om de staat van de producten te certificeren en ze op te knappen. Zodra we hier meer ervaring mee hebben opgedaan, zal het project ook buiten Frankrijk worden uitgerold.

Hoe gaat u om met recycling?

Momenteel is er nog geen werkbare oplossing om onze producten aan het einde van hun levenscyclus volledig te recyclen. Recycleerbaarheid is complex, daarom benaderen we dit onderwerp stapsgewijs. In eerste instantie richten we ons op snijresten uit de productie en zoeken we naar zinvolle manieren om deze te hergebruiken.

Vooral leer vormt een bijzondere uitdaging: het is duizenden jaren lang geoptimaliseerd voor een lange levensduur. Dit proces omkeren is dan ook moeilijk. We werken al samen met partners in Frankrijk die een deel van ons leerafval kunnen verwerken, maar nog niet op de schaal die we wensen. Vergelijkbare uitdagingen bestaan bij synthetische vezels, hoewel we hier al deels gerecyclede materialen gebruiken en aan verdere oplossingen werken.

Is er een markt voor leerafval?

Nee. Een van de belangrijkste toepassingen voor leerafval is momenteel de productie van tapijten. Maar op dit moment zijn we nog op zoek naar de gouden oplossing. Daarnaast proberen we zo min mogelijk afval te produceren.

Heeft u als traditioneel merk veel ruimte voor nieuwe, innovatieve materialen? Experimenteert u met materialen?

Ja, natuurlijk experimenteren we. We doen dit voortdurend en hebben een eigen team dat nieuwe materialen en toepassingen voor reststoffen ontwikkelt. Hierbij gelden echter twee centrale voorwaarden: ten eerste moet de kwaliteit van het eindproduct goed zijn. Zo bereiken veel ‘veganistische’ leersoorten momenteel nog niet ons niveau.

Ten tweede gaat het om schaalbaarheid. We testen innovaties eerst in kleine series en met partners. Het is echter belangrijk dat deze oplossingen op de lange termijn ook op grotere schaal kunnen worden geïntegreerd en een relevant deel van ons assortiment kunnen vormen. Het is niet onze ambitie om losse, communicatief gehypete nicheproducten te lanceren die uiteindelijk weinig effect hebben.

Heeft u een voorbeeld?

Een goed voorbeeld is onze Pliage-lijn. Eerst testten we gerecyclede materialen in kleine, opzichzelfstaande collecties, zoals “Le Pliage Green”. Nadat we zeker wisten dat de kwaliteit gelijk was aan het origineel en onze leveranciers de benodigde hoeveelheden konden leveren, hebben we het concept stapsgewijs uitgebreid naar de hele lijn. Vandaag de dag wordt er uitsluitend gerecycled nylon gebruikt.

Hierbij volgen we drie duidelijke criteria: constante kwaliteit, voldoende schaalbaarheid en een aantoonbare vermindering van de milieubelasting. Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, is een innovatie voor ons op de lange termijn levensvatbaar.

Aan welke onderwerpen werkt u momenteel nog op het gebied van MVO?

We werken gericht aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verkorten van transportroutes. Hiervoor richten we onze toeleveringsketens regionaler in, met een duaal inkoopsysteem en extra opslagstructuur, bijvoorbeeld in Azië, om productie en afzetmarkten dichter bij elkaar te brengen. Dit is een groot, operationeel project dat voor klanten nauwelijks zichtbaar is, maar voor ons cruciaal is om de uitstoot te verminderen.

Tegelijkertijd investeren we in onze locaties: onze werkplaatsen in Frankrijk worden energetisch gemoderniseerd, onder andere door betere isolatie en de overstap van gasverwarming op warmtepompen. Aanvullend zetten we in op eigen energieopwekking, bijvoorbeeld via zonnepanelen, om een deel van onze elektriciteitsbehoefte zelf te dekken.

Waar produceert u precies?

We produceren in onze eigen werkplaatsen in Frankrijk, Tunesië en Mauritius – sommige al tientallen jaren – en werken daarnaast samen met langdurige partnerbedrijven in Europa, Afrika en Azië. Voor ons is niet zozeer de locatie, maar de productiewijze doorslaggevend.

Alle grondstoffen worden centraal ingekocht en door ons gecontroleerd. Daarnaast geven we duidelijke richtlijnen voor de verwerking. Door onze eigen productie kunnen we de normen nauwlettend bewaken, terwijl we tegelijkertijd bewust kiezen voor langdurige partnerschappen. Met onze werkplaats in Mauritius werken we bijvoorbeeld al 40 jaar samen, altijd met het doel om kennis te delen, samen te leren en de kwaliteit voortdurend te verbeteren. Het gaat er ook om relaties op te bouwen met de bedrijven en de ambachtslieden daar, om onze gezamenlijke ervaringen te kunnen delen. Deze gegroeide, internationaal verspreide structuur is voor ons essentieel en moet ook in de toekomst blijven bestaan.

Laatste vraag over uw rol: de meeste MVO-managers komen van buiten het bedrijf. U behoort tot de Longchamp-familie. Is dat een voordeel?

Deze vraag wordt me vaak in de een of andere vorm gesteld, en ik zou zeggen: het is anders. Maar op een manier waar ik me prettig bij voel en die langetermijndenken vergemakkelijkt. Wie het bedrijf goed kent, kan zich meer richten op wat belangrijk is, en niet alleen op wat op korte termijn urgent lijkt. Juist in vergelijking met beursgenoteerde bedrijven ontstaat er zo meer ruimte om duurzame ontwikkelingen te stimuleren en het bedrijf op de lange termijn stabiel te positioneren.

Tegelijkertijd kan deze nabijheid een blik van buitenaf bemoeilijken; een zekere subjectiviteit blijft. Toch is juist dit langetermijnperspectief diep verankerd in het DNA van Longchamp: het opbouwen van duurzame relaties met klanten, partners en medewerkers kenmerkt de bedrijfscultuur. Veel medewerkers blijven decennialang bij het bedrijf – ook dat is een uiting van ons streven naar continuïteit en bestendigheid.