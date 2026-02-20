Longchamp ontvangt B Corp-certificering als onderdeel van MVO-strategie

Het Franse luxemerk voor lederwaren Longchamp ontvangt de B Corp-certificering. Deze erkenning is een 'blijk van waardering voor de langdurige inzet van het onafhankelijke familiebedrijf voor verantwoord vakmanschap, bestuur en meetbare impact', aldus het bedrijf in een persbericht.

De B Corp-certificering toont aan dat een bedrijf voldoet aan hoge normen op het gebied van sociale en ecologische prestaties, transparantie en wettelijke verantwoordelijkheid. Het strenge proces evalueerde meer dan 300 criteria op het gebied van ontwerp, productie, inkoop, HR en bestuur binnen de ateliers, het hoofdkantoor en de verkooppunten van Longchamp.

Adrien Cassegrain, directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en transformatie bij Longchamp, zegt in een verklaring: “De B Corp-certificering biedt ons een duidelijk en onafhankelijk kader om onze overtuigingen om te zetten in concrete en meetbare acties. Het is de zichtbare manifestatie van een engagement dat altijd al aanwezig was bij Longchamp.

“Deze erkenning onderstreept onze inspanningen en verplicht ons tegelijkertijd tot voortdurende vooruitgang door MVO-overwegingen systematisch mee te nemen in onze beslissingen en hun langetermijneffecten.”

Longchamp geeft aan dat de B Corp-certificering deel uitmaakt van de langetermijnvisie van het bedrijf op het gebied van MVO om zijn engagementen te ‘materialiseren’. Tegelijkertijd identificeert het verbeterpunten om ‘continue verbetering te stimuleren’.

Longchamp-winkel Credits: Longchamp

Belangrijke elementen van de MVO-strategie van Longchamp zijn onder andere de vermindering van de CO2-voetafdruk met 30 procent, als onderdeel van de Klimaatstrategie 2033. In 2024 rapporteerde Longchamp een vermindering van negen procent in de uitstoot gerelateerd aan energieverbruik vergeleken met 2023.

Het Franse luxemerk stelt vakmanschap centraal in zijn strategie. Het bedrijf heeft in Frankrijk de status Entreprise du Patrimoine Vivant (Levend Erfgoedbedrijf) ontvangen en zet zich in voor het opleiden van de volgende generatie met leervakmanschapstrainingen via het AFEST-programma. In 2025 organiseerde het merk tweehonderd trainingen in leder-savoir-faire.

Longchamp-atelier Credits: Longchamp

Er is ook een focus op hoogwaardige materialen en duurzaamheid in de ontwerpen. Longchamp voegt daaraan toe dat elk item een voorbereidende levenscyclusanalyse ondergaat, waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van duurzame en traceerbare materialen. Het bedrijf wordt ook gecontroleerd via erkende certificeringen zoals de Leather Working Group. Honderd procent van het leer dat het merk gebruikt, is gecertificeerd, waarvan 88 procent Gold-gecertificeerd is. Andere initiatieven, zoals Unfold, zorgen voor ‘volledige transparantie over de traceerbaarheid’.

Sinds 2022 implementeert Longchamp ook circulariteit in zijn collecties met de Re-Play-lijn. Deze lijn belichaamt de principes van anti-verspilling met ontwerpen gemaakt van restpartijen uit de materialenbibliotheek van Longchamp.

Het merk heeft ook een actief reparatiebeleid om ervoor te zorgen dat de producten ‘ontworpen zijn om lang mee te gaan’. In 2025 werden 80.000 producten gerepareerd binnen een wereldwijd netwerk van 33 reparatiecentra. Om de milieu-impact te beperken, heeft Longchamp een regionaliseringsstrategie voor zijn reparatiecentra tussen Europa, de Verenigde Staten en Azië geïmplementeerd om onnodig, energie-intensief transport te beperken.

Longchamp-atelier Credits: Longchamp

Sophie Delafontaine, creatief directeur van Longchamp, voegt toe: “De stijl van Longchamp combineert beweging en tijdloosheid. Het maken van producten die lang meegaan, staat centraal in onze visie en geschiedenis. Onze inzet voor duurzaamheid inspireert ons om mooie, goed ontworpen objecten te creëren, zonder ooit in te boeten aan innovatie of onze liefde voor mode. Objecten die aantrekkelijk zijn voor vrije, hedendaagse vrouwen die zich bewust zijn van de vraagstukken van onze tijd.”

Longchamp beschouwt persoonlijke en professionele ontwikkeling op alle niveaus binnen het bedrijf als een prioriteit. Momenteel is 68 procent van de managers vrouw. Voordelen omvatten onder andere ouderschapsondersteuning, borstkankerpreventie, anti-seksisme-initiatieven en noodhulp voor slachtoffers van huiselijk geweld. Daarnaast hebben alle medewerkers toegang tot vaardigheidsontwikkeling via regelmatige trainingen, waaronder een managementprogramma dat in 2025 werd uitgerold, evenals initiatieven voor welzijn en sociale dialoog.