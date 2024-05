Loop.a Life moederbedrijf Brightloops B.V. failliet verklaard

Brightloops B.V. is failliet verklaard. De aandeelhouders hebben zelf het faillissement aangevraagd, zo meldt oprichter Ellen Mensink telefonisch aan FashionUnited. Brightloops is het moederbedrijf van duurzaam modemerk Loop.a Life.

Loop.a life is een modemerk dat kleding maakt op basis van gerecycled textiel. Door textielafval te sorteren op kleur en vervolgens te recyclen tot nieuwe garen, heeft het proces minder verfstoffen nodig, minder CO2 en gebruikt het geen water. Loop.a life valt onder Brightloops, een bedrijf dat focust op het ontwikkelen en produceren van garen en textiel op een zo lokaal mogelijke manier op basis van textielafval.

Mensink deelt dat het bedrijf eind 2023 het idee had moeilijkheden te boven te zijn. Met moeilijkheden doelt het op de effecten van de coronapandemie, maar ook technische tegenslag bij het implementeren van een nieuwe website en een rechtszaak die speelde. “We waren eind vorig jaar bijna uit deze situatie, maar toen zakte de fashion markt het afgelopen half jaar flink in,” aldus het bericht van Mensink en Brightloops. “De afgelopen maanden behalen we iedere maand onvoldoende omzet om onze inmiddels sterk gereduceerde operationele kosten te kunnen betalen. Dat betekent niet alleen dat we deze verliezen zouden moeten financieren, maar dat we ook investeringsgeld nodig hebben om de nieuwe collectie voor de winter en het voorjaar 2025 te ontwikkelen en produceren. Met de korte tijdspanne die we hebben, de huidige omzet en de reeds aanwezige schuldenlast is het ons niet gelukt een nieuwe investeerder te vinden.”

Mensink geeft ook aan zich te herkennen in het faillissement van textielinnovator Renewcell dat in februari werd uitgesproken. De ondernemer doelt op ‘het overkoepelende falen in de markt om echt duurzame en circulaire mode een kans te geven’. “Iedereen kan en mag roepen dat ze duurzaam zijn omdat ze recyclen.” Mensink roept tot een goede definitie van duurzaam en goede wet- en regelgeving om termen rondom duurzaamheid te meten en te handhaven. “In de huidige moeizame fashionmarkt is duurzaam een business opportunity. Wij kunnen met ons beperkte marketingbudget niet op tegen de grote merken die alles daarover kunnen en mogen communiceren. Ook bij grotere aanbestedingen is er onvoldoende regelgeving en kennis bij aanbesteders of is die onvoldoende in de uitvraag gespecificeerd als het gaat om echt duurzaam en circulair. Dus waardeert men minder duurzame initiatieven hoog en gaat men alsnog voor de lagere prijs. Hoewel de eindconsument wel bereid is meer te betalen voor kleding die daadwerkelijk duurzame is geproduceerd, weet men ondertussen niet meer wat wel en niet klopt.”

Mensink bedankt alle partijen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het bestaan van Loop.a life. Ze is trots op wat het merk en Brightloops hebben bereikt, en hoop dat het faillissement een moment van reflectie teweegbrengt in de sector. Mensink geeft tegen FashionUnited aan in gesprek te gaan met de curator over de mogelijkheden.