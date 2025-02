L'Oréal investeert in luxe merk Jacquemus voor beauty-lancering

Cosmeticareus L’Oréal investeert in Jacquemus nu het Franse luxemerk zijn “beauty-hoofdstuk” opent. De exclusieve langetermijnsamenwerking richt zich op het ondersteunen van de onafhankelijke groei van Jacquemus, terwijl het merk zich aansluit bij L’Oréal Luxe, de luxedivisie van de groep.

Oprichter, voorzitter en creatief directeur van Jacquemus, Simon Porte Jacquemus, zegt in een verklaring dat parfum en schoonheid al sinds de oprichting van het Parijse merk 15 jaar geleden deel uitmaken van zijn visie. “Vandaag ben ik trots deze droom verder vorm te geven met de leidende schoonheidsgroep, L’Oréal. Ik ben benieuwd naar wat de toekomst voor ons in petto heeft,” voegt hij toe.

Cyril Chapuy, president van L’Oréal Luxe, zegt: “We verwelkomen Jacquemus graag en kijken ernaar uit samen het uitzonderlijke potentieel op het gebied van luxe beauty te ontsluiten. Dankzij zijn unieke merkpositionering, gedreven door creativiteit en speelse sociale betrokkenheid, zal Jacquemus perfect passen bij het portfolio van iconische merken van L’Oréal Luxe en ons wereldwijde leiderschap versterken.”

Jacquemus is sinds de oprichting in 2009 een onafhankelijk label gebleven, maar in oktober gingen er geruchten rond dat de oprichter op zoek was naar een minderheidsaandeelhouder om retailambities en modepresentaties te ondersteunen. Dergelijke plannen zouden het merk doen afwijken van de historisch wholesale-georiënteerde distributiestrategie.