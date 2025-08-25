Loro Piana (LVMH) onder gerechtelijk toezicht: Wat zijn de gevolgen voor de sector en investeerders?

LVMH Group raakte opnieuw in opspraak toen haar Italiaanse dochteronderneming Loro Piana, een huis dat bekendstaat om zijn kasjmier en ingetogen luxe, vorige maand door de rechtbank van Milaan onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst. Deze uitzonderlijke beslissing belicht de excessen van een uitbestedingssysteem dat te vaak uit de hand loopt, en dat al in andere soortgelijke gevallen in de luxe-industrie werd aangekaart.

Uitbuiting aan het licht gebracht

Het begon allemaal in mei 2025 toen een Chinese arbeider, geïdentificeerd met de initialen H.X., door zijn werkgever werd aangevallen nadat hij om onbetaald loon had gevraagd. De man werd met pijpen in het gezicht geslagen en moest 45 dagen thuisblijven van het werk, meldde het Franse medium L’Essentiel de l’Éco.

Dit incident leidde tot onderzoek door de Italiaanse autoriteiten, die een verontrustend ondoorzichtige productieketen aan het licht brachten. Volgens El País vertrouwde Loro Piana een deel van zijn orders toe aan Evergreen Fashion Group, die ze vervolgens delegeerde aan Sor-Man. Deze laatste besteedde werk uit aan clandestiene ateliers in de regio Milaan, waar werknemers, vaak zonder papieren, tot negentig uur per week werkten voor vier euro per uur. Sommigen werden ter plaatse gehuisvest, in onhygiënische slaapzalen.

Kolossale marges en "alarmerende ongelijkheid"

Gerechtelijke documenten, geciteerd door L’Essentiel de l’Éco, onthullen een duizelingwekkende kloof tussen verkoopprijzen en werkelijke kosten. Een Loro Piana-jas, die in de winkel wordt aangeboden voor een prijs tussen 1.900 en 3.000 euro, kostte slechts 118 euro om te produceren. De uiteindelijke onderaannemer, een klein Italiaans bedrijf, ontving slechts tachtig tot zesentachtig euro per stuk.

Geconfronteerd met deze wanverhouding, hekelden de magistraten een "alarmerende ongelijkheid" tussen de kolossale marges van luxehuizen en de schamele beloning van onderaannemers. Daarom beschuldigen ze het luxehuis ervan, zoals FashionNetwork aangeeft, "door nalatigheid" een ondoorzichtig systeem van onderaanneming te hebben laten floreren, waardoor indirect de uitbuiting van kwetsbare werknemers werd vergemakkelijkt. Voor El País doet deze zaak denken aan andere recente schandalen in de sector, waar gefragmenteerde en slecht gecontroleerde toeleveringsketens de weg hebben vrijgemaakt voor misstanden. Het Marokkaanse medium Hespress voegt eraan toe dat deze excessen een groot imagoverlies vormen voor grote modehuizen, in een tijd waarin consumenten transparantie en traceerbaarheid eisen.

Uniek gerechtelijk toezicht

Op 14 juli 2025 plaatste de rechtbank van Milaan Loro Piana voor een jaar onder gerechtelijk toezicht. Zoals RSE Magazine meldt, is dit geen strafrechtelijke sanctie, maar een corrigerende maatregel die gericht is op het aanpakken van de herhaalde tekortkomingen van het merk bij het controleren van zijn waardeketen. Er is een onafhankelijke bewindvoerder aangesteld om toezicht te houden op de hervorming van de interne mechanismen. De rechters benadrukten dat het modehuis, door zijn gebrek aan voldoende controles, een systeem van uitbuiting heeft "vergemakkelijkt" waarvan het indirect profiteerde, meldt El País.

Een structureel probleem in de Italiaanse luxe-industrie

Loro Piana is geen geïsoleerd geval. In de afgelopen jaren zijn Dior, Armani, Valentino en Alviero Martini in Italië onderworpen aan soortgelijke procedures. Het massale gebruik van trapsgewijze onderaanneming, soms verborgen, lijkt een structurele praktijk in de sector te zijn. In 2024 kreeg Giorgio Armani zelfs een boete van 3,5 miljoen euro van de Italiaanse mededingingsautoriteit voor "misleidende handelspraktijken", aldus Reuters, en de kloof tussen zijn MVO-verhaal en de realiteit die bij zijn onderaannemers werd waargenomen.

Impact op de verkoop en aandelenkoers

Sinds Loro Piana op 14 juli 2025 onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst, is de impact op de verkoop en beurskoers van LVMH relatief geweest. In zijn verslag over het tweede kwartaal van 2025 kondigde LVMH een daling van negen procent aan in de omzet van zijn divisie Mode en Lederwaren, waarmee een bedrag van negen miljard euro werd bereikt, met een daling van achttien procent van het terugkerende bedrijfsresultaat in de eerste helft van het jaar. Deze trend maakt deel uit van een wereldwijde vertraging van de consumptie van luxegoederen en weerspiegelt niet uitsluitend het incident met Loro Piana.

Op 14 juli daalde de aandelenkoers van LVMH met 1,6 procent en sloot op 480 euro, na de aankondiging van het gerechtelijk toezicht op zijn dochteronderneming. Deze daling onderbrak een opwaartse trend op korte termijn. Analisten merken echter op dat er druk is op het aandeel als gevolg van bezorgdheid over de governance en de naleving van ESG-normen. Sindsdien heeft het aandeel tekenen van herstel vertoond. In de daaropvolgende weken herstelde de aandelenkoers zich geleidelijk: op 16 augustus werd het aandeel verhandeld rond 482 euro, wat aangeeft dat beleggers de impact van het incident beginnen te verwerken en zich richten op de solide fundamenten van LVMH.

Vooruitzichten en corrigerende maatregelen

LVMH heeft gereageerd door zijn interne audits te versterken en zijn relaties met leveranciers die betrokken zijn bij misbruikpraktijken te beëindigen. De zaak Loro Piana maakt deel uit van een bredere context van kwetsbaarheden in de Italiaanse toeleveringsketens voor luxe, waarbij andere merken zoals Dior en Armani ook onder gerechtelijk toezicht zijn geplaatst om soortgelijke redenen. De rechtbank van Milaan heeft Loro Piana een jaar lang onder gerechtelijk toezicht geplaatst, met als doel de interne praktijken te hervormen. Als het bedrijf de vereiste maatregelen uitvoert, kan deze beslissing vóór het einde van de termijn worden opgeheven, aldus Reuters en The Financial Times.

Tegelijkertijd hebben de Italiaanse autoriteiten de implementatie aangekondigd van een certificeringsregeling voor leveranciers in de textielsector. Deze maatregel is bedoeld om de geloofwaardigheid van het label "Made in Italy" te herstellen en zou uiteindelijk kunnen worden toegepast op de luxesector. Deze affaire illustreert, afgezien van de zaak Loro Piana, een structureel probleem. Zoals Vogue Business opmerkt, zijn de recente onthullingen geen geïsoleerde uitzonderingen, maar het symptoom van een diepe kwetsbaarheid, gefragmenteerde toeleveringsketens die moeilijk te controleren en vaak ondoorzichtig zijn. Traditionele controle-instrumenten, ondanks de MVO-verbintenissen van grote merken, laten nu hun beperkingen zien.