‘Louis Vuitton verdachte in Nederlandse witwaszaak’

Frans luxe modemerk Louis Vuitton wordt in een Nederlandse witwaszaak aangemerkt als verdachte. Het nieuws werd als eerste gemeld door het Algemeen Dagblad (AD) op basis van stukken van het Openbaar Ministerie.

Via Nederlandse vestigingen zou jarenlang geld zijn witgewassen. Drie miljoen aan tassen en kledingstukken werd gedurende de periode contact afgerekend. Het gaat om rekeningen van duizenden euro’s per keer. Vanaf bedragen van 10.000 die contant worden afgerekend moet er een officiële melding gemaakt worden om witwassen te voorkomen. Dit is volgens het Openbaar Ministerie niet gebeurd.

Hoewel Louis Vuitton genoemd is als verdachte, is het nog niet duidelijk of de Nederlandse tak van Louis Vuitton vervolgt gaat worden in de zaak.

De gekochte items werden verscheept naar China, aldus het AD. Dit is volgens de krant niet een nieuw concept. Door buiten China luxe goederen te kopen en deze naar China te verschepen worden hoge importbelastingen omzeild. Dit is niet illegaal, maar vaak wordt dit wel gezien als een methode voor criminelen om geld wit te wassen.

FashionUnited heeft Louis Vuitton benaderd voor een reactie. Dit artikel wordt mogelijk op een later moment aangevuld.