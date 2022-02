Louis Vuitton-werknemers staken uit protest tegen reorganisatie van de arbeidstijd

Parijs - Enkele honderden werknemers van drie van de achttien locaties van Louis Vuitton in Frankrijk zijn donderdag op oproep van de vakbonden CGT en CFDT de straat op gegaan om betere lonen te eisen en te protesteren tegen een door de directie gewenste reorganisatie van de arbeidstijden.

"Louis Vuitton heeft een gemiddelde verhoging van 150 euro per maand voorgesteld, die gepaard gaat met een vermindering van de arbeidstijd van 35 tot 33 uur per week", aldus de groep, die zegt zich in te zetten voor het "evenwicht tussen privéleven en werk" van haar werknemers. Volgens de directie staakt 5,3 procent van de werknemers.

Louis Vuitton, dat eigendom is van LVMH, zegt dat het een "voordelig beloningsbeleid" voert en "gemiddeld 18 maanden salaris per jaar" biedt aan zijn 5.000 Franse werknemers. In Asnières (Hauts-de-Seine), Sarras (Ardèche) en Issoudun (Indre) hebben werknemers bij de overgang van de ochtend- naar de avondploeg het werk neergelegd om de volgens hen schadelijke gevolgen van dit voorstel aan de kaak te stellen, aldus Denis Bertonnier (CGT).

"Geweldige baan, slecht loon”

"Het voorstel om de arbeidstijd op jaarbasis vast te stellen, past niet bij ons", verklaart Mireille Bordet, afgevaardigde van de CFDT in Asnières. "Het zal ten koste gaan van ons privé-leven. De overgang van 35 naar 33 uur levert geen vrije tijd meer op en dwingt ons later op de avond te eindigen.

"Geen nachtdiensten bij Tonvui" of "Geweldige baan, slecht loon" stond er op de borden van ongeveer 100 arbeiders, waarvan de meeste vrouwen. "Het project van de directie beoogt ook de betaling van overuren te verminderen", aldus Thomas Vacheron (CGT Textiel- en Lederwarenfederatie).

Volgens de personeelsvertegenwoordigers wordt al sinds het najaar onderhandeld, maar de directie heeft de vakbonden dinsdag gevraagd haar voorstel deze week te ondertekenen, wat vijandigheid heeft uitgelokt bij de CGT en CFDT. De CFTC, die voor meer dan 50 procent vertegenwoordigd is, verklaarde dat zij voornemens was "onderhandelingen een kans te geven". De vijandige vakbonden hekelen een poging om "de kwestie te forceren" en dreigen met een staking "binnen een week" als zij hun zin niet krijgen.

Volgens hen wil de directie van deze reorganisatie van de werktijden gebruik maken om het rooster voor overdag af te schaffen en alleen het ochtend- en avondrooster te behouden, dat alleen aan nieuwe werknemers worden aangeboden.

"De directie haalt loonsverhogingen en aangepaste werktijden door elkaar," zegt Bordet. "Het vertelt ons dat als het project slaagt, we een verhoging krijgen, maar als het niet slaagt, krijgen we niets.” (AFP)

Beeld: Louis Vuitton in de Bijenkorf Rotterdam

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.