Loulou de Saison wil extern kapitaal aantrekken voor groei

Eind 2025, begin 2026, wil het Franse damesmodemerk Loulou de Saison 20 procent van het kapitaal openstellen voor extern vermogen. Het doel van deze operatie: versterking van de structuur, versnelling van de internationale ontwikkeling (Verenigde Staten, Azië), de opening van nieuwe boetieks en de ontwikkeling van strategische partnerschappen.

Loulou de Saison is een onafhankelijk Frans premium modehuis, opgericht in 2019 door Chloé Harrouche (artistiek directrice) en Ugo Bensoussan (CEO). De creatieve leiding is gevestigd in Parijs.

Het merk biedt een eigentijdse en tijdloze damesgarderobe, met een nieuwe kijk op klassiekers. Bijvoorbeeld: jasjes met sjaalkraag van viscose-zijde (FSC-label: Responsible Forest Management) en wol voor 590 euro, jeans van GOTS-gecertificeerd biologisch katoen voor 290 euro en tassen en schoenen van kalfsleer vanaf 500 euro.

Loulou de Saison communiceert niet officieel over de productielocaties, maar de websites waarop het wordt verkocht (zoals Ssence of The Frankie Shop) vermelden Italië en Portugal.

De eerste boetiek van het merk opende in 2022 in de Parijse wijk Le Marais. In 2024 volgde een corner in Galeries Lafayette. Voor 2025 staat de lancering van een tweede winkel in Saint-Germain-des-Prés (Parijs) gepland. Het wholesale-netwerk (85 procent van de omzet) bestaat uit 280 retailers wereldwijd.

Sinds maart 2025 staat Loulou de Saison op de officiële kalender van Paris Fashion Week.

Retailactiviteiten in Frankrijk en daarbuiten in volle ontwikkeling

Voor 2026 heeft Loulou de Saison grote plannen: een nieuwe opening in Parijs, twee nieuwe corners in Frankrijk en een internationale uitrol met een winkel en bijbehorende corner in New York.

Het merk rapporteert een omzet van 15 miljoen euro voor 2024 en een retailwaarde (de uiteindelijke waarde van de producten tegen de publieksprijs) van 33 miljoen euro. De gecommuniceerde EBITDA-marge (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) bedraagt 15 procent.

Gedreven door ‘een duidelijke visie, een uitgesproken onafhankelijkheid en een vertrouwensrelatie met haar klanten’, zet Loulou de Saison haar ontwikkeling voort. De ambitie is om een blijvende positie te veroveren tussen de toonaangevende, eigentijdse Franse modehuizen, aldus het persbericht.