Lucien Pagès Communication breidt uit naar het Verenigd Koninkrijk

Lucien Pagès Communication, het PR- en communicatiebureau van merken zoals Duran Lantink, Sacai en Jacquemus, zet zijn expansiestrategie voort met de oprichting van Lucien Pagès & Airpr in het Verenigd Koninkrijk. Dit komt vijf maanden na de overname door de wereldwijde marketing- en communicatiegroep The Independents.

De nieuwe joint venture is een samenwerking met Aipr, een Londens bureau dat in 2005 werd opgericht door Adam Iezzi. Aipr vertegenwoordigt een indrukwekkende lijst van mode-, beauty- en lifestylemerken zoals Moncler, JW Anderson, Loewe, Alaïa, en Zara.

In een persbericht benadrukt Iezzi dat hij al meer dan 15 jaar samenwerkt met PR-specialist Lucien Pagès. “Vanaf onze eerste ontmoeting begreep ik dat we dezelfde waarden deelden: een sterke focus op communicatie, een passie voor creativiteit en een hoge professionele discipline,” aldus Iezzi. “Lucien is voor mij niet alleen een zakenpartner geworden, maar ook een goede vriend. Dankzij de internationale reikwijdte van Lucien Pagès en het uitgebreide netwerk van The Independents kunnen we mijn klanten nog beter bedienen en tegelijkertijd mijn team versterken.”

Pagès, oprichter van het gelijknamige bureau, legt uit dat de alliantie het resultaat is van langdurige gesprekken met Iezzi. “Nu we lid zijn van The Independents, is dit het perfecte moment om dit project te realiseren. Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe stap,” aldus Pagès.

Lucien Pagès Communication werd in 2006 in Parijs opgericht en heeft sindsdien een sterke reputatie opgebouwd in het begeleiden van zowel gevestigde als opkomende merken in de mode- en luxesector. Het bureau heeft sinds 2019 ook een kantoor in New York en werkt voor verschillende toonaangevende modeontwerpers en merken wereldwijd.