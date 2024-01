LuisaViaRoma neemt naar verluidt CEO’s Holding It over

LuisaViaRoma heeft naar verluidt Holding It overgenomen, het bedrijf dat wordt gerund door Tommaso Maria Andorlini, de CEO van de Italiaanse luxe retailer. Holding It is moederbedrijf van e-commerce operator FFW Srl en van sportkleding distributeur Playground Srl.

De financiële details van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt volgens WWD, dat het nieuws als eerste meldde. Wel werd er onthuld dat als onderdeel van de overeenkomst de nieuwe LuisaViaRoma Group is opgericht.

Het bedrijf zal zich richten op het samenvoegen en bevorderen van samenwerkingen tussen alle partijen. Tegelijkertijd zal het een verbeterde en uitgebreide winkelervaring bieden om aan de eisen van de klant te voldoen.

In een verklaring aan WWD zei Andorlini, die in juli werd benoemd tot CEO van LuisaViaRoma, dat de overname "een strategische kans is om onze krachten te bundelen en een nieuw referentiepunt te creëren in de digitale en fysieke retailsector".

Daarnaast deelde Andrea Panconsesi, president van het bedrijf: "Ik ben ontzettend trots op wat we hebben weten te creëren met LuisaViaRoma, en nog enthousiaster over deze nieuwe samenwerking die onze groeiplannen zal voortzetten."

Het totale bruto goederenvolume van LuisaViaRoma Group kwam in 2023 uit op bijna 400 miljoen euro, waarbij het bedrijf verder voorspelde dat het dit jaar 450 miljoen euro zou bereiken.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp