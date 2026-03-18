Lululemon rapporteert gemengd vierde kwartaal: internationale groei compenseert daling in Noord-Amerika

Het Canadese sportkleding bedrijf Lululemon heeft de financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het fiscale jaar eindigend op 1 februari 2026. De groep overtreft de interne verwachtingen voor omzet en winst per aandeel, maar navigeert nog steeds door een uitdagend retaillandschap in Amerika. Dit wordt gekenmerkt door dalende winkelprestaties en toegenomen promotionele activiteiten.

In het vierde kwartaal van 2025 stijgt de netto-omzet met 1 procent naar 3,60 miljard dollar (3,1 miljard euro). Exclusief de 53e week in de fiscale periode van 2024 bedraagt de stijging 6 procent. Het bedrijf kampt echter met aanzienlijke tegenwind in de thuismarkten. De netto-omzet in Amerika daalt met 4 procent, terwijl de vergelijkbare verkopen in de regio met 1 procent afnemen.

Over de prioriteiten voor het komende jaar zegt Meghan Frank, interim co-directeur en financieel directeur: "Het verbeteren van onze fullprice-verkopen in de loop van 2026 is ook een belangrijke prioriteit, met name in Noord-Amerika. Dit stelt ons in staat om onze merkgezondheid te versterken en langetermijngroei en waardecreatie voor aandeelhouders te realiseren."

Internationale expansie compenseert binnenlandse afkoeling

De wereldwijde activiteiten van de groep vormen een noodzakelijke buffer tegen de vertraging in Noord-Amerika. De internationale netto-omzet stijgt met 17 procent, of 14 procent op constante dollarbasis. De internationale vergelijkbare verkopen zijn bijzonder sterk, met een stijging van 20 procent gedurende het kwartaal.

Voor het volledige fiscale jaar 2025 bereikt de totale netto-omzet 11,10 miljard dollar, een stijging van 5 procent op jaarbasis.

Ondanks de omzetgroei staan de winstgevendheidscijfers onder druk. De brutomarge voor het jaar daalt met 260 basispunten naar 56,6 procent. De operationele winst daalt met 12 procent naar 2,20 miljard dollar, terwijl de verwaterde winst per aandeel 13,26 dollar bedraagt, vergeleken met 14,64 dollar in 2024.

Strategisch leiderschap en vernieuwing van de raad van bestuur

Om de retailexpertise te versterken benoemt Lululemon Chip Bergh in de raad van bestuur, met onmiddellijke ingang. Bergh was eerder president en directeur van de Amerikaanse denimgigant Levi Strauss & Co. (Levi's) van 2011 tot 2024. Hij vervangt David Mussafer, die zich niet herkiesbaar stelt tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2026.

Marti Morfitt, uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van Lululemon, zegt: "Chip Bergh is een leider in de industrie met een bewezen staat van dienst in het begeleiden van succesvolle transformaties. We zijn ervan overtuigd dat de raad profiteert van zijn uitgebreide merk- en retailexpertise."

De benoeming komt terwijl het bedrijf de zoektocht naar een permanente directeur voortzet. Momenteel staat het merk onder leiding van interim co-directeuren Meghan Frank en André Maestrini, de president en commercieel directeur van de groep.

Zorgen van investeerders over merkgezondheid

Voorafgaand aan de financiële resultaten komt er een kritische verklaring van Lululemon-oprichter en grootaandeelhouder Chip Wilson. Wilson uit zorgen over de 'creatieve motor' van het bedrijf en de afhankelijkheid van kortingen om voorraad te verkopen in de Verenigde Staten en Canada.

Tijdens de earnings call bevragen investeerders en analisten het managementteam over strategieën om potentiële tariefimpacten te beperken en de tijdlijn voor het verbeteren van fullprice-verkopen. Frank merkt op dat het verbeteren van fullprice-verkopen een 'belangrijke prioriteit' is voor het fiscale jaar 2026, met name om de merkgezondheid in Noord-Amerika te beschermen.

Vooruitzichten voor het fiscale jaar 2026

Voor het eerste kwartaal van 2026 verwacht het bedrijf een netto-omzet tussen 2,40 miljard dollar en 2,43 miljard dollar, wat een groeipercentage van één procent tot drie procent suggereert. Voor het volledige jaar verwacht Lululemon een omzet tussen 11,35 miljard dollar en 11,50 miljard dollar, een groei van twee procent tot vier procent. De verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 12,10 dollar en 12,30 dollar voor het jaar.

Het bedrijf sluit het fiscale jaar af met 811 eigen winkels, na de opening van 44 netto nieuwe locaties in 2025.

Het management blijft gefocust op het versnellen van go-to-market-tijdlijnen en het handhaven van kwaliteitsnormen om te strijden tegen wat Wilson omschrijft als 'verouderde en voorspelbare' productaanbiedingen in recente seizoenen.