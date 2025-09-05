Lululemon rapporteert gemengde resultaten in tweede kwartaal: internationale verkopen stijgen, VS stelt teleur

Lululemon Athletica Inc. presenteert gemengde financiële resultaten voor het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2025. De netto-omzet stijgt met 7 procent naar 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro), voornamelijk gedreven door sterke internationale groei.

De Amerikaanse resultaten blijven achter bij de verwachtingen. De netto-omzet in Noord- en Zuid-Amerika stijgt met slechts 1 procent, terwijl de vergelijkbare winkelomzet in de regio met vier procent daalt. Internationaal stijgt de netto-omzet met 22 procent en de vergelijkbare winkelomzet met 15 procent.

CEO Calvin McDonald is 'teleurgesteld' over de Amerikaanse resultaten. "We hebben de oorzaken van onze tegenvallende prestaties geanalyseerd en nemen de nodige maatregelen om onze productenmix te versterken en onze bedrijfsactiviteiten te versnellen", aldus McDonald.

De brutowinst van Lululemon stijgt met vijf procent naar 1,5 miljard dollar. De brutomarge daalt echter met 110 basispunten naar 58,5 procent. Het bedrijfsresultaat daalt eveneens met drie procent naar 523,8 miljoen dollar. De winst per aandeel bedraagt 3,10 dollar, een lichte daling ten opzichte van 3,15 dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Lululemon koopt in het tweede kwartaal 1,1 miljoen eigen aandelen terug voor 278,5 miljoen dollar. Aan het einde van de periode telt het bedrijf 784 winkels, na de opening van veertien nieuwe locaties.

Lululemon geeft aan dat het te maken heeft met 'sectorbrede uitdagingen, waaronder hogere tarieven'. Het bedrijf heeft daarom zijn verwachtingen voor het volledige jaar bijgesteld. Voor het derde kwartaal verwacht Lululemon een netto-omzet tussen 2,47 miljard dollar en 2,50 miljard dollar.

Voor het volledige fiscale jaar 2025 verwacht het bedrijf nu een netto-omzet tussen de 10,85 miljard dollar en 11 miljard dollar, en een winst per aandeel tussen 12,77 dollar en 12,97 dollar.