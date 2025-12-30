Lululemon reageert op proxy-uitdaging van oprichter Chip Wilson te midden van wereldwijde zoektocht naar nieuwe topman

Lululemon Athletica Inc. reageert formeel op een kennisgeving van oprichter Chip Wilson over zijn voornemen om drie bestuurskandidaten te nomineren voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2026.

De aankondiging markeert een aanzienlijke escalatie in de spanningen tussen de athleisure-gigant en zijn oprichter, die openlijk kritisch is over de huidige strategische koers van het bedrijf. In een verklaring van maandag bevestigt de raad van bestuur van Lululemon jarenlang contact met Wilson over zijn standpunten. Recentelijk weigerde hij echter de namen van zijn kandidaten vooraf te delen voor evaluatie en koos hij voor een openbare indiening. De raad beoordeelt de kandidaten – naar verluidt voormalige leidinggevenden van On Holding AG, ESPN en Activision – volgens de standaard governance-protocollen.

De proxy-uitdaging komt op een cruciaal moment voor de retailer, na de aankondiging van 11 december dat topman Calvin McDonald aftreedt per 31 januari 2026. Terwijl de raad een uitgebreide wereldwijde zoektocht naar een opvolger start, benadrukt het leiderschap het groeiparcours van het afgelopen decennium als bewijs van de huidige effectiviteit.

Sinds boekjaar 2015 groeide de omzet van Lululemon van 2,1 miljard dollar naar een verwachte 11 miljard dollar tegen het einde van boekjaar 2025, met een bijna zesvoudige stijging van het bedrijfsresultaat. De raad benadrukt dat deze financiële kracht ruimte bood voor meer dan 5,5 miljard dollar aan aandeleninkopen. Dit onderstreept hun toewijding aan langetermijnwaarde voor aandeelhouders, ondanks recente marktvolatiliteit en toegenomen concurrentie van rivalen als Alo Yoga en Vuori.

Het leiderschap van Lululemon blijft gericht op een 'transformatieklare' toekomst, met een vernieuwde raad waarvan meer dan een derde van de leden in de afgelopen vier jaar toetrad. Hoewel het bedrijf erkent dat er meer kansen te benutten zijn op de Amerikaanse markt, wijst het op de aanhoudende internationale kracht als hoeksteen van zijn 'overtuigende groeiverhaal'.

Voorlopig is geen directe actie van aandeelhouders vereist. De raad verwacht een formele aanbeveling over Wilsons kandidaten in een definitieve proxy-verklaring voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering van 2026. Ondertussen navigeert het bedrijf zowel deze interne governance-uitdaging als externe druk van activistische investeerders zoals Elliott Investment Management.