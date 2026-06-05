Lululemon stelt jaarverwachting bij na vertraging op thuismarkt

Het Canadese sportkledingmerk Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) rapporteert de financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2026, dat eindigde op 4 juni 2026. De cijfers tonen een gestage internationale groei naast een vertraging op de thuismarkt.

Zoals beschreven in het officiële persbericht, bereikte de totale netto-omzet in deze periode 2,47 miljard dollar (2,1 miljard euro). Dit is een stijging van 4 procent vergeleken met de 2,37 miljard dollar in het eerste kwartaal van boekjaar 2025. Op basis van constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 2 procent.

De prestaties van het bedrijf variëren per geografische regio. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de netto-omzet met 3 procent, of 4 procent op basis van constante wisselkoersen. De internationale netto-omzet groeide daarentegen met 22 procent, gedreven door een stijging van zestien procent op basis van constante wisselkoersen. Dit benadrukt de sterke vraag in overzeese markten.

Vergelijkbare omzet en margekrimp

De totale vergelijkbare omzet, die de eigen winkels en e-commerce omvat, steeg gedurende het kwartaal met 1 procent. Op basis van constante wisselkoersen daalde deze echter met 2 procent.

De binnenlandse retailkanalen bleven onder druk staan, met een daling van de vergelijkbare omzet in Noord- en Zuid-Amerika van 5 procent. De internationale vergelijkbare omzet compenseerde dit met een stijging van 13 procent. Binnen het internationale segment realiseerde het vasteland van China een stijging van de vergelijkbare omzet van 20 procent.

De brutowinst daalde met drie procent naar 1,34 miljard dollar, van 1,38 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Als gevolg hiervan kromp de brutomarge met 410 basispunten tot 54,2 procent. De nettowinst bedroeg 195,05 miljoen dollar, wat neerkomt op een verwaterde winst per aandeel (WPA) van 1,69 dollar. Deze prestatie markeert een daling ten opzichte van een nettowinst van 314,57 miljoen dollar, of 2,60 dollar per verwaterd aandeel, in dezelfde periode vorig jaar.

Productupdates en strategische wendbaarheid

De financiële update valt samen met organisatorische aanpassingen na verschuivingen in het leiderschap. Meghan Frank, interim co-CEO en financieel directeur van Lululemon, merkt op dat het team snel heeft gehandeld. Desondanks heeft het bedrijf te maken met tegenwind, wat aanpassingen in de jaarverwachting noodzakelijk maakt. Frank verklaarde tijdens de investeerdersbijeenkomst dat pieken in negatieve media- en sociale commentaren over productsamenstellingen en proxygevechten de traffic beïnvloedden, voornamelijk in China en de Verenigde Staten.

Verder erkende Frank dat bepaalde productlanceringen niet aan de verwachtingen voldeden. Om hierop in te spelen, verhoogt het merk zijn reactiesnelheid op de vraag met 20 procent ten opzichte van vorig jaar. De productfocus verschuift naar outerwear en loungewear.

André Maestrini, interim co-CEO, president en commercieel directeur, herhaalde dat de teams zich blijven richten op kernprioriteiten om de groei weer aan te wakkeren. De focus ligt op het uitbouwen van succesvolle productcapsules voor training, tennis en hardlopen.

Voorraadbeheer en winkelnetwerkontwikkeling

Lululemon sloot het eerste kwartaal van 2026 af met 1,51 miljard dollar aan liquide middelen. Daarnaast behield het 593,60 miljoen dollar aan beschikbare capaciteit onder zijn doorlopende kredietfaciliteit.

De totale voorraden aan het einde van het kwartaal groeiden met twee procent tot 1,69 miljard dollar vergeleken met het eerste kwartaal van 2025. Op eenheidsbasis daalden de voorraden echter met vier procent, wat duidt op een gezonder voorraadbeheer en een verminderd volumerisico. Gedurende de periode besteedde het bedrijf 358,30 miljoen dollar aan de terugkoop van 2,20 miljoen eigen aandelen.

De activewear-retailer bleef zijn fysieke aanwezigheid uitbreiden en opende gedurende het kwartaal vijf netto nieuwe eigen winkels. Hiermee komt het wereldwijde aantal winkels op 816.

Bijgestelde financiële vooruitzichten

Voor het tweede kwartaal van boekjaar 2026 verwacht Lululemon een netto-omzet tussen 2,45 miljard dollar en 2,48 miljard dollar, wat een daling van twee tot drie procent betekent. De verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting tussen 1,76 dollar en 1,81 dollar liggen.

Voor het volledige boekjaar 2026 heeft het bedrijf zijn verwachting verlaagd. Het schat nu dat de netto-omzet tussen 11,00 miljard dollar en 11,15 miljard dollar zal uitkomen, wat neerkomt op een gelijkblijvend resultaat tot een daling van één procent vergeleken met boekjaar 2025. De verwaterde winst per aandeel voor het hele jaar wordt geraamd op 10,95 dollar tot 11,15 dollar.