Lululemon: Sterke groei in Q4, maar Amerikaanse tegenwind tempert vooruitzichten

Yogakledingmerk Lululemon rapporteerde een sterke omzetgroei in het vierde kwartaal, aangejaagd door internationale expansie en omnichannel-prestaties. Toch wezen de toekomstverwachtingen op voorzichtigheid vanwege mogelijke macro-economische tegenwind, met name in de VS.

De omzet in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024 steeg met 16 procent naar 3,2 miljard dollar (2,96 miljard euro), wat de schattingen van Wall Street overtrof. De volledige jaarprognose van het bedrijf van 10,7 miljard dollar tot 10,8 miljard dollar aan netto-omzet en 14 dollar tot 14,20 dollar aan verwaterde winst per aandeel viel echter onder de consensusverwachtingen, wat duidt op een getemperd vooruitzicht.

Voor het eerste kwartaal van 2025 verwacht Lululemon een netto-omzet tussen de 2,375 miljard dollar en 2,4 miljard dollar, een stijging van ongeveer 16 procent, wederom onder de verwachtingen van analisten. De verwaterde winst per aandeel wordt geprojecteerd tussen de 2,20 dollar en 2,25 dollar.

CEO Calvin McDonald noemde geopolitieke conflicten en hoge inflatie als factoren die ervoor zorgen dat Amerikaanse consumenten hun uitgaven en winkelbezoeken verminderen. Het bedrijf merkte ook op dat tarieven op goederen uit China en Mexico de winstmarges licht kunnen beïnvloeden.

Om de impact van bovenstaande factoren te beperken, is het bedrijf uit Vancouver van plan om nieuwe productcategorieën te introduceren, zoals golf-, tennis- en hardloopkleding.

De omzetgroei van Lululemon in het vierde kwartaal werd aangestuurd door een sprong van 29 procent in internationale verkopen en een stijging van 12 procent in Noord-Amerikaanse inkomsten. Vergelijkbare verkopen groeiden met 12 procent en de directe-naar-consument-inkomsten stegen met 17 procent. De netto-inkomsten bereikten 669,3 miljoen dollar, een stijging van 26,3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van het voorgaande jaar.

"We hebben 2024 sterk afgesloten met een omzetgroei met dubbele cijfers en een hogere marge in het vierde kwartaal", aldus McDonald. Hij benadrukte daarbij de recente prestaties van het bedrijf, terwijl de prognoses voor de toekomst laten zien dat er moeilijke tijden in het verschiet liggen.