Lululemon verhoogt verwachtingen voor vierde kwartaal na sterke verkoop rondom feestdagen
De in Vancouver gevestigde sportkleding retailer Lululemon Athletica Inc. heeft zijn financiële vooruitzichten voor het vierde kwartaal van boekjaar 2025 bijgesteld. Het bedrijf verwacht nu dat de netto-omzet de bovenkant van de eerder afgegeven prognoses bereikt.
De groep voorspelt een netto-omzet richting de bovenkant van 3,50 miljard dollar tot 3,59 miljard dollar (3 miljard tot 3,07 miljard euro). De bijstelling volgt op een sterke feestdagenperiode met aanhoudende vraag naar de technische kleding en schoenen van het merk.
Meghan Frank, financieel directeur van Lululemon, geeft aan dat het bedrijf vasthoudt aan zijn strategisch actieplan ter verbetering van de prestaties op de Amerikaanse markt. De binnenlandse activiteiten kampen recent met toegenomen concurrentie en veranderende consumentenvoorkeuren binnen het premium activewear-segment.
De aankondiging komt op het moment dat de leiding van Lululemon zich voorbereidt op ontmoetingen met analisten en investeerders tijdens de ICR Conference, van 12 januari 2026 tot en met 14 januari 2026. Deze bijeenkomsten bieden naar verwachting meer duidelijkheid over de roadmap van het merk voor boekjaar 2026. Met name de uitbreiding naar nieuwe productcategorieën zoals schoenen en herenmode staat centraal.
Lululemon blijft zich positioneren als leider in de technische sportkleding, met focus op producten voor yoga, hardlopen en training. Analisten volgen nauwlettend of het momentum van de feestdagenperiode zich voortzet in het eerste kwartaal van 2026. Vooral nu het merk verder wil uitbreiden op internationale markten.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
