Lululemon verhoogt verwachtingen voor vierde kwartaal na sterke verkoop rondom feestdagen

De in Vancouver gevestigde sportkleding retailer Lululemon Athletica Inc. heeft zijn financiële vooruitzichten voor het vierde kwartaal van boekjaar 2025 bijgesteld. Het bedrijf verwacht nu dat de netto-omzet de bovenkant van de eerder afgegeven prognoses bereikt.

De groep voorspelt een netto-omzet richting de bovenkant van 3,50 miljard dollar tot 3,59 miljard dollar (3 miljard tot 3,07 miljard euro). De bijstelling volgt op een sterke feestdagenperiode met aanhoudende vraag naar de technische kleding en schoenen van het merk.

Meghan Frank, financieel directeur van Lululemon, geeft aan dat het bedrijf vasthoudt aan zijn strategisch actieplan ter verbetering van de prestaties op de Amerikaanse markt. De binnenlandse activiteiten kampen recent met toegenomen concurrentie en veranderende consumentenvoorkeuren binnen het premium activewear-segment.

De aankondiging komt op het moment dat de leiding van Lululemon zich voorbereidt op ontmoetingen met analisten en investeerders tijdens de ICR Conference, van 12 januari 2026 tot en met 14 januari 2026. Deze bijeenkomsten bieden naar verwachting meer duidelijkheid over de roadmap van het merk voor boekjaar 2026. Met name de uitbreiding naar nieuwe productcategorieën zoals schoenen en herenmode staat centraal.

Lululemon blijft zich positioneren als leider in de technische sportkleding, met focus op producten voor yoga, hardlopen en training. Analisten volgen nauwlettend of het momentum van de feestdagenperiode zich voortzet in het eerste kwartaal van 2026. Vooral nu het merk verder wil uitbreiden op internationale markten.