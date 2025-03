Lululemon veroordeeld voor patentenschending Nike sneakers

Er is een uitspraak gedaan in het langlopende juridische geschil tussen sportkledinggiganten Lululemon en Nike, waarbij de laatste grotendeels als overwinnaar uit de bus komt. Volgens een openbaar vonnis, ingezien door Law360, heeft een federale rechtbank in New York Nike 355.450 dollar toegekend nadat geconcludeerd werd dat de sportschoenen van de concurrent inbreuk maakten op patentrechten.

Een jury oordeelde dat Lululemon's Chargefeel, Strongfeel en Blissfeel hardloop- en trainingsschoenen inbreuk maakten op Nike's '749 patent, gerelateerd aan bepaalde sneakerconstructies. Nike kreeg 1,20 dollar toegekend voor elke verkochte schoen die inbreuk maakte, wat neerkomt op een bedrag dat aanzienlijk lager ligt dan de 2,8 miljoen dollar die het merk aanvankelijk eiste, wat overeenkwam met 5 procent van de totale omzet van de betreffende schoenen.

De jury verwierp drie claims dat Lululemon's Chargefeel schoenen inbreuk maakten op Nike's '046 patent, gekoppeld aan een gebreid component in de schoenen. Een woordvoerder van het Canadese merk vertelde Law360 dan ook dat ze 'tevreden zijn met de uitkomst van de rechtszaak, die bevestigde dat Lululemon geen inbreuk maakte op Nike's '046 patent'.

Ze voegden eraan toe dat 'er geen impact zal zijn op de huidige of toekomstige schoenencollectie van het bedrijf'. Lululemon bevestigde echter wel aan het mediakanaal dat het van plan is in beroep te gaan tegen de uitspraak over het '749 patent.

Tijdens de rechtszaak, die vorige week plaatsvond, beweerde Nike's advocaat dat Lululemon alleen de schoenenmarkt kon betreden dankzij vergelijkbare technieken die te vinden zijn in Nike's 'Flyknit' technologie. Lululemon hield vol dat het geen inbreuk had gemaakt op de patenten en beweerde in plaats daarvan vier jaar te hebben gewerkt om zijn dames sportschoenen op de markt te brengen.

De Patent Trial and Appeal Board herziet momenteel beide Nike-patenten. Een beslissing over het patent waarvan de jury van mening is dat er inbreuk op is gemaakt, wordt in augustus verwacht, terwijl de beslissing voor het andere patent in mei zal komen.

Dit is niet het enige juridische geschil waarin Nike en Lululemon verwikkeld zijn. Nike had Lululemon in 2022 aangeklaagd wegens vermeende inbreuk op bepaalde technologiepatenten voor zijn Mirror Home Gym product. Deze zaak loopt nog steeds.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Nike en Lululemon met het verzoek om commentaar.