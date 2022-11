Luxe als betaalmiddel: Hoe de markt voor luxe doorverkoop zich heeft ontwikkeld als beleggingsinstrument

Ondanks de huidige sombere economische vooruitzichten zit de markt voor doorverkoop alleen maar in de lift. Uit een groot aantal recente rapporten blijkt dat consumenten vanwege de stijgende kosten en de krappere budgetten meer neigen naar tweedehands en pre-loved aankopen.

Een soortgelijke houding werd aangenomen door Business of Fashion (BoF), die samen met Ebay werkte aan een nieuw analytisch rapport "The Rise of Resale: Luxury as Currency'. Uit de gegevens van het rapport bleek dat shoppers luxe accessoires steeds meer als potentiële investeringen zien: 17 procent van de respondenten in het rapport verklaarde artikelen, zoals luxe handtassen en horloges, te hebben gekocht met de bedoeling ze door te verkopen.

Luxeproducten als beleggingscategorie

Deze tendens om luxeartikelen niet langer te beschouwen als eenmalige aankopen zou de drijvende kracht kunnen zijn achter recente doorverkoopactiviteit, aldus het rapport, waarbij meer dan de helft van de luxe consumenten in de VS de waarde van hun aankopen in de gaten houdt. 30 procent van de ondervraagden geeft zelfs aan eens per jaar de waarde van hun aankopen te checken.

Bovendien gelooft meer dan de helft van de Amerikaanse luxekopers dat sommige van hun luxe accessoires in waarde kunnen stijgen. Ongeveer 60 procent van de respondenten die actief zijn op doorverkoopsites, zegt dat zij deze producten voor meer hebben doorverkocht dan waarvoor ze zijn gekocht. In het rapport wordt ook geconcludeerd dat shoppers luxeartikelen zien als een "veiligere opslagplaats van waarde dan andere beleggingen zoals aandelen": slechts zes procent is bezorgd dat hun accessoires in waarde kunnen dalen.

In een persbericht over het rapport zei Rahul Malik, directeur van Noord-Amerika bij BoF: "De luxe wederverkoopmarkt heeft een transformerend traject doorlopen binnen de grotere mode-industrie. Aangezien tweedehands winkelen voor luxeartikelen steeds aantrekkelijker wordt voor shoppers, is het geen verrassing dat bedrijven, van bekende merken tot luxe modehuizen, hebben onderzocht hoe ze deel kunnen uitmaken van deze ruimte - vooral gezien de rol ervan bij het mogelijk maken van circulariteit."

Ebay's Luxury Exchange NYC. Image: Ebay

Om het rapport in de praktijk te brengen heeft Ebay een in New York gevestigde 'Luxury Exchange' geopend, waar shoppers juwelen, handtassen en horloges van verschillende luxemerken kunnen ruilen. Bij binnenkomst kunnen klanten hun luxeartikelen laten taxeren en een waarde toekennen waarmee zij de inventaris van de winkel kunnen bekijken en een artikel binnen hun 'valuta' kunnen ruilen.

In een release zegt Tirath Kamdar, general manager van luxe bij Ebay: "Het is nog nooit zo eenvoudig geweest voor luxeliefhebbers om hun collecties te verfijnen in een vertrouwensomgeving, en we wilden een IRL-ervaring creëren die weerspiegelt wat er dagelijks op Ebay gebeurt. De Luxury Exchange geeft shoppers de kans om hun waardevolle goederen te taxeren en te verkopen, en iets nieuws toe te voegen aan hun persoonlijke collecties - net op tijd voor de feestdagen."

Zowel de winkel als het wederverkooprapport komen op de rug van Ebay's uitbreiding van zijn authenticiteitsgarantie, die nu ook juwelen omvat. Het programma, dat aanvankelijk in 2020 werd gelanceerd, is bedoeld om shoppers aan te moedigen hun collecties te kopen en te verkopen, waarbij de authenticiteit de bepalende factor blijkt te zijn in dit specifieke besluitvormingsproces, zoals geconstateerd door BoF en Ebay.

Volgens het rapport van het duo verklaarde 25 procent van het luxekoperspubliek in het verleden wel eens per ongeluk een nagemaakt luxeartikel te hebben gekocht, waarbij verder werd gesuggereerd dat het bezit van authenticatie-informatie naar schatting een derde van de kopers ertoe kan aanzetten hun luxeartikelen online door te verkopen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.