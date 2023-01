Luxe blijft het goed doen: Omzet en winst LVMH met 23 procent omhoog in 2022

Luxe groep LVMH heeft in het boekjaar 2022 een omzet- én winstgroei van 23 procent behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep. De omzet kwam door de groei neer op 79 miljard euro. De winst kwam neer op 21,1 miljard euro.

Het mode en lederen goederen segment bereikte een recordniveau, aldus het verslag. De omzet van dit segment kwam in het boekjaar neer op 38,6 miljard euro dankzij een stijging van 20 procent. LVMH schrijft in de update dat de modehuis Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe en Marc Jacobs uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. De groep is eigenaar van nog veel meer merken, maar deze worden niet specifiek genoemd in het bericht.

LVMH heeft vertrouwen in 2023 na recordresultaten in 2022

LVMH heeft naast mode nog veel meer in het portfolio. Zo heeft het een horloge en sieraden segment, parfum en cosmetica, wijn en alcoholische dranken en inkomsten van andere ondernemingen. De categorie horloges en sieraden leverde het bedrijf 10,58 miljard euro op in het boekjaar dankzij een stijging van 18 procent jaar op jaar. In de categorie parfum en cosmetica werd een plus van 17 procent genoteerd en een omzet van 7,7 miljard euro. Wijn en alcoholische dranken leverden LVMH in het boekjaar 7 miljard euro op dankzij een omzetstijging van 19 procent.

De Franse modegroep gaat niet veel in op de resultaten per werelddeel. Wel noemt het dat de resultaten in Europa, de Verenigde Staten en Japan scherp stegen omdat in deze delen van de wereld geprofiteerd werd van een sterke vraag van de lokale klanten en het herstel van internationale reizen. Over Azië geeft LVMH aan dat het gebied stabiel in de resultaten vanwege de ontwikkelingen rondom de coronapandemie in China.

LVMH geeft aan vertrouwen te hebben in 2023 en de mogelijkheid om de groei die is behaald in 2022 door te zetten. “De groep zal de strategie gefocust op merkontwikkeling blijven najagen, ondersteunt door continue innovatie en investeringen naast de constante zoektocht naar gewildheid en kwaliteit in onze producten en de distributie ervan,” aldus de groep in het jaarverslag.