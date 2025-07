Luxe concern Kering blijft dalen in eerste halfjaar: winst en omzet kelderen

Het luxe concern Kering, nog steeds geplaagd door de problemen bij topmerk Gucci, maakte dinsdag een winstdaling van 46 procent bekend in het eerste halfjaar. De winst daalde tot onder de 500 miljoen euro. De nieuwe algemeen directeur Luca de Meo begint half september en moet het tij zien te keren. De omzet van Kering, eigenaar van Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, daalde met 16 procent in het eerste halfjaar tot 7,6 miljard euro.

“Hoewel de gepubliceerde resultaten nog steeds ver onder ons potentieel liggen, zijn we ervan overtuigd dat de inspanningen van de afgelopen twee jaar een solide basis hebben gelegd voor de volgende stappen in de ontwikkeling van Kering”, aldus CEO François-Henri Pinault in het persbericht.

Als hoogtepunt van de reorganisatie die al maanden aan de gang is om het merk en het concern er weer bovenop te helpen, kondigde Kering half juni de komst aan van Luca de Meo. De voormalige topman van autofabrikant Renault krijgt de nieuw gecreëerde functie van algemeen directeur, naast François-Henri Pinault, de huidige CEO die voorzitter blijft. Hij begint op 15 september.

Het concern blijft kampen met ‘een economische en geopolitieke omgeving die onzeker blijft’, erkent het persbericht, maar toont zich vastberaden om ‘zich duurzaam op een pad van winstgevende groei te begeven’.

Intussen blijft de winstgevendheid in het eerste halfjaar onder druk staan: de courante operationele marge daalde tot 12,8 procent, tegen 17,5 procent een jaar eerder.

Het grootste probleem van Kering is dat het de verkoop van Gucci, het Italiaanse topmerk dat bijna 50 procent van de omzet en tweederde van de operationele winst van het concern vertegenwoordigt, niet weet te herstellen. De omzet daalde met 26 procent in het eerste halfjaar tot 3 miljard euro, tegen meer dan 4 miljard euro een jaar eerder. In het tweede kwartaal daalde de omzet van Gucci met 27 procent tot 1,46 miljard euro.

De andere merken van het concern doen het evenmin goed: de omzet van Yves Saint Laurent daalde met 11 procent tot 1,29 miljard euro en die van de ‘andere merken’, waaronder Balenciaga, met 15 procent tot 1,46 miljard euro.

Alleen het handtassenmerk Bottega Veneta doet het goed met een lichte omzetstijging van 1 procent tot 846 miljoen euro, net als Kering Eyewear, de brillen- en beautytak (plus 2 procent tot 1 miljard euro).

Bottega Veneta handbag, SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight