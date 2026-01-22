Luxe, defensie en luchtvaart: uiteenlopende koersen op de CAC 40 door handelsspanningen

Op dinsdag 20 januari 2026 was er op de Europese markten een aanhoudende daling, een teken van nervositeit op de beurs door de handelsspanningen tussen Europa en de Verenigde Staten. Halverwege de handelssessie daalde de Franse CAC 40-aandelenindex met ongeveer één procent naar 8.028,79 punten, volgens gegevens van Boursorama. De daling is het gevolg van een groeiende risicoaversie bij beleggers door de dreiging van Amerikaanse douanerechten op Europese exportproducten.

Een CAC 40 onder druk door handelsrisico's

Het marktklimaat wordt gekenmerkt door het risico op nieuwe heffingen van de Amerikaanse regering. Er is een overweging voor de invoering van douanerechten van ongeveer tien procent vanaf 1 februari, en mogelijk tot 25 procent in juni, als er geen akkoord wordt bereikt in de diplomatieke crisis rond Groenland. Dit vooruitzicht zet de aandelen met de grootste blootstelling aan trans-Atlantische handel onder druk.

In deze context zijn de aandelen van luxemerken zwaar getroffen. LVMH noteert een aanzienlijke daling, terwijl groepen als Kering en Hermès tot de zwaarst getroffen aandelen van de CAC 40 behoren. Dit weerspiegelt de marktzorgen over een mogelijke krimp van de Amerikaanse vraag naar luxeproducten.

Deze beursreactie past in een bredere trend op de Europese markten. De indices lieten aan het begin van de handelssessie op dinsdag al aanzienlijke dalingen zien, in lijn met de signalen van de dag ervoor.

De CAC 40 op de proef gesteld door douanerechten

De luxesector, een zwaargewicht in de Parijse index, is bijzonder gevoelig voor externe risico's. Export, met name naar de Verenigde Staten en Azië, is een belangrijk onderdeel van de omzet voor deze groepen. De anticipatie op hogere douanerechten alleen al is voldoende om de aandelenkoersen van deze topbedrijven onder druk te zetten.

De afhankelijkheid van sommige luxemerken van internationale markten en de vraag van luxetoerisme staat hierdoor centraal bij analisten. Dit ondanks dat de geconsolideerde halfjaarcijfers op dit moment niet de enige oorzaak zijn van de daling op de beurs.

Luchtvaart en defensie: tegengestelde koersen

Daarentegen tonen sommige marktsegmenten een opmerkelijke veerkracht. Aandelen in de defensie- en luchtvaartindustrie profiteren van een gunstige dynamiek in een onzekere geopolitieke context. Europese militaire programma's, overheidsorders en het vooruitzicht op hogere overheidsuitgaven in deze sectoren ondersteunen de aandelen. Ze bieden een veilige haven en relatieve stabiliteit op de markt.

Dit prestatieverschil is een indicatie van voorzichtiger beleggingsgedrag op de markten. Er is een voorkeur voor segmenten die minder gevoelig zijn voor directe internationale handelsrisico's en meer verbonden zijn met gestructureerde langetermijncontracten.

Implicaties voor beleggers

Voor marktdeelnemers en financiële besluitvormers zijn er verschillende lessen te trekken:

Geografische en commerciële blootstelling: aandelen met een sterke blootstelling aan export naar de Verenigde Staten of afhankelijkheid van toeristenstromen en internationale handel zijn volatieler in de huidige context.

Sectorale veerkracht: de defensie- en luchtvaartindustrie blijken prestatiedragers, ondersteund door robuuste orderboeken en stabiele overheidsverplichtingen.

Risicobeheer en diversificatie: het verschil in koers tussen discretionaire consumptiesectoren (luxe) en gestructureerde industriële sectoren benadrukt het belang van de opname van activa in portefeuilles die minder gecorreleerd zijn met geopolitieke onzekerheden.

Deze situatie illustreert hoe geopolitieke en commerciële factoren het beurslandschap kunnen veranderen, zelfs zonder directe wijzigingen in de economische fundamenten van bedrijven.