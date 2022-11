Luxe en inflatie: Moeten de rijken binnenkort de broekriem aanhalen?

In het derde kwartaal van 2022 boekte Hermès een omzet van 3,14 miljard euro, een stijging van 32,5 procent op jaarbasis, dankzij alle activiteiten. Toch heeft het luxehuis gezegd dat het de prijzen zal blijven verhogen vanwege de stijgende kosten. Maar hoeveel langer zal deze verkoopgolf duren voordat de rijken besluiten de broekriem aan te halen?

“De activiteiten van Hermès zijn gestimuleerd door de terugkeer van Amerikanen naar Europa en Azië, die profiteren van de sterke dollar. Het Chinese vasteland kende ook een sterke belangstelling voor Hermès na de opheffing van de Covid-19 beperkingen, hoewel sommige beperkingen sindsdien weer zijn ingesteld. De verstoring van de Chinese markt door Covid-gerelateerde beperkingen woog echter zwaarder op andere luxegroepen zoals Kering en L'Oréal, met name op de verkoop van Kering's topmerk Gucci, die in het kwartaal daalde", aldus Reuters.

Vandaag zoeken financiële analisten naar tekenen dat de post-pandemische ‘koopmanie’ afneemt na maanden van sterke consumptie op het gebied designer- en luxemerken.

Is luxe crisisbestendig?

“De luxe industrie is er één die ervaring heeft met onzekerheid, maar we hebben veel middelen... Ongeacht de factoren die op korte en middellange termijn op ons drukken, blijven de vooruitzichten op lange termijn solide", aldus Jean-Marc Duplaix, financieel directeur van Kering, in een verklaring. Hij voegt eraan toe dat, terwijl de handel met de grootverdieners in de VS sterk was, sommige van de minder dure producten die populair zijn bij de zogenaamde ‘ambitieuze’ consumenten het minder goed deden.

Volgens prognoses verwachten sommige analisten dat de omzetgroei in de luxe industrie in het vierde kwartaal of vanaf volgend jaar tekenen van vertraging zal beginnen te vertonen. De sterkste merken zullen waarschijnlijk marktaandeel winnen omdat de consumenten naar de meest bekende namen trekken.

Flavio Cereda, analist bij Jefferies, voorspelt dat sterke merken zoals Chanel, Hermès, Louis Vuitton en Dior, maar ook enkele kleinere merken zoals Moncler, hun marktaandeel in de tweede helft van het jaar sneller zullen vergroten. Sophie Lund-Yates, chief equity analyst bij Hargreaves Lansdown, zegt dat deze high-end labels veel aantrekkelijker zijn voor vermogende consumenten die minder snel getroffen zullen worden door de moeilijke economische omstandigheden.

Hermès verhoogt volgend jaar de prijzen met 5 tot 10 procent

Hermès, dat altijd wachtlijsten heeft gehad voor zijn gewaardeerde Kelly- en Birkin-handtassen van meer dan 10.000 euro, is van plan de prijzen volgend jaar sterk te verhogen, met 5 tot 10 procent. De lederwarenfabrikant treedt daarmee in de voetsporen van concurrerende luxegiganten die hun prijzen gedurende de hele pandemie hebben verhoogd. De stap is een logisch gevolg van het economische klimaat, aangezien zowel Hermès als Kering hebben gemeld dat leveranciers onder druk staan door de stijgende inflatie, met name op het gebied van grondstoffen en energiekosten.

Desondanks bevestigde Hermès een ‘ambitieuze’ groeidoelstelling voor de verkoop op middellange termijn bij constante wisselkoersen, zonder een cijfer te noemen, ‘ondanks de economische, geopolitieke en monetaire onzekerheden in de wereld’.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.