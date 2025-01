Luxe-gigant Richemont boekt verrassend sterke groei in derde kwartaal

De Zwitserse luxe holding Richemont heeft in het derde kwartaal een aanzienlijke omzetstijging gerealiseerd. Het derde kwartaal wordt ook wel gezien als het ‘feestdagen kwartaal’ van de Zwitserse luxe holding.

De markverwachtingen werden ruimschoots overtroffen: analisten rekenden op een stabiele ontwikkeling. Zo was de omzetdaling in Azië minder sterk dan verwacht. De koers van het aandeel steeg donderdagochtend in de voorbeurshandel met ongeveer zeven procent.

In het derde kwartaal van boekjaar 2024/25, dat eind december eindigde, steeg de omzet met tien procent tot 6,15 miljard euro, zo meldde Richemont donderdag. In lokale valuta steeg de omzet eveneens met tien procent. De juwelendivisie, met vlaggenschipmerk Cartier, bleef sterk presteren (plus 14 procent), terwijl de horlogedivisie, met merken als IWC, het moeilijk had (min 8 procent).

Winstcijfers publiceert Richemont voor het derde kwartaal niet. Een concrete vooruitblik op het volledige boekjaar 2024/25 gaf Richemont zoals gebruikelijk evenmin.