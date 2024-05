Luxe groep Richemont koopt Italiaanse juwelier Vhernier

Luxe groep Richemont voegt een nieuw sieradenmerk toe aan het portfolio. De groep neemt het Italiaanse Vhernier over, zo is te lezen in een persstatement. De overnameprijs wordt niet gemeld.

Vhernier is opgericht in 1984 in Italië. Het bedrijf heeft het sieradenmerk Vhernier, maar ook het interieurmerk De Vecchi Milano 1935. Het sieradenmerk staat bekend om ‘de uitgesproken moderne esthetiek’. De ontwerpen zijn geïnspireerd door de vorm van het menselijk lichaam en sculptuurkunst. De sieraden van het merk worden verkocht in voornamelijk Europa en de Verenigde Staten.

Vhernier sluit zich aan bij juweliers zoals Cartier, Van Cleef & Arpels en Buccellati in het portfolio van Richemont. Richemont heeft naast juweliers ook nog vele andere merken in het portfolio. Zo is het onder andere het moederbedrijf van modemerken Alaïa, Chloé, Dunhill en AZ Factory, maar ook van tassenmerk Delvaux. Ook stuurt het e-tailer Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet en Yoox aan.