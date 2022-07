Luxe groep Richemont ziet omzet stijgen met 20 procent in eerste kwartaal

Compagnie Financière Richemont SA heeft in het eerste kwartaal de omzet zien stijgen met 20 procent, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Omzet kwam door de stijging neer op 5,2 miljard euro.

Hoewel een omzetdaling te zien is in de omzet van het bedrijf in de Asia Pacific regio, brengt deze regio nog steeds de meeste omzet op. De regio was in het eerste kwartaal van het boekjaar goed voor 1,78 miljard euro, aldus de financiële update. In geheel Amerika werd een omzet behaald van 1,3 miljard euro dankzij een plus van 41 procent. In Europa werd een stijging van 43 procent en een omzet van 1,2 miljard euro genoteerd. Japan was tijdens het eerste kwartaal goed voor 421 miljoen euro en een stijging van 75 procent. Compagnie Financière Richemont SA behaalde daarnaast een omzet van 429 miljoen euro in het Midden-Oosten en Afrika dankzij een toename van 18 procent.

Compagnie Financière Richemont SA haalt, gekeken naar de distributiekanalen, de meeste omzet uit de eigen retail. Het kanaal bracht in het eerste kwartaal ruim 3 miljard op dankzij een plus van 26 procent. Online retail wordt in het bericht apart benoemd en was goed voor 910 miljoen euro. Wholesale en royalty inkomsten waren in de periode goed voor 1,3 miljard euro dankzij een toename van 12 procent.

De mode en accessoires merken uit het portfolio van de luxegroep behaalde een omzetplus van 28 procent. Recent overgenomen merk Delvaux, het Belgische handtassen merk, 'droeg sterk bij' aan de resultaten van dit segment, aldus Compagnie Financière Richemont SA.