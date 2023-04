Luxe is booming: LVMH plust met 17 procent in eerste kwartaal

Franse luxe groep LVMH heeft een goede start van het boekjaar gehad, zo schrijft het bedrijf in een persbericht. De groep zag de omzet in de periode met 17 procent stijgen naar een bedrag van 21 miljard euro.

LVMH is aanwezig in diverse segmenten. Zo is het bekend van de modehuizen in het portfolio, maar richt het zich ook op wijn en sterke drank, parfum en cosmetica, horloges en sieraden en heeft het ook nog andere werkzaamheden. De categorie ‘fashion & leather goods’ levert LVMH de meeste omzet op. In het eerste kwartaal plust de categorie met 18 procent en behaalde het een omzet van 10,7 miljard euro. In de categorie vallen 14 modehuizen, maar LVMH licht er in de financiële update enkele uit. Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe en Fendi worden in het bijzonder uitgelicht.

De categorie horloges en sieraden leverde LVMH een omzet van 2,5 miljard euro op dankzij een stijging van 11 procent in het kwartaal. Cosmetica en parfum waren goed voor 2,1 miljard euro aan omzet dankzij een stijging van eveneens 11 procent. De omzet van wijn en sterke dranken steeg met 3 procent naar een bedrag van 1,6 miljard euro in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar.

LVMH geeft daarnaast aan dat de groep in Europa en Japan kon genieten van een goed momentum dankzij de 'robuuste vraag van lokale klanten en internationale reizigers’. De Verenigde Staten leverden een ‘stabiel resultaat’ en Azië veerde weer op nadat de gezondheidsrestricties werden opgeheven.